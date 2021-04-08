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Всплыло еврейское пророчество о России и Крыме

08 апреля 2021, 12:10  •  239 • Политика
Фото: US Joint Staff /via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Раввин предсказал появление Мессии
Напряженность в отношениях между РФ и Украиной обостряется и доходит до самой точки предела. По словам одного известного раввина, конфликт, который развивается уже с 2014 года, знаменует скорое пришествие Мессии.
Североатлантический альянс наращивает свое присутствие в Черном море, пока российская авиация совершает полеты над Атлантикой, Северным и Балтийским морями. Не так давно президент Соединенных Штатов Джо Байден побеседовал по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским, пообещав ему оказать поддержку со стороны американских ВС "в противодействии российской агрессии". Командование вооруженных сил Соединенных Штатов же повысило статус боеготовности на территории Европы до крайнего уровня.
В ответ российская сторона заявила, что переброска военного контингента Альянса приведет к неизбежному конфликту у украинских границ, и Кремль сможет решить вопрос лишь с позиции силы, пишет Daily Star.
Как пишут британские журналисты, эскалация в отношениях между двумя странами является пророчеством, которое было сделано раввином Элияху Виленским еще в XVIII веке.
Так, прорицатель однажды рассказал своему сыну, что, если Россия "захватила Крым", то мир "услышит шаги приходящего Мессии". У пророчества есть и продолжение: если русские дошли до Константинополя, то Мессия уже явился.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о пророчествах, сделанных еще в советские годы знаменитым менталистом Вольфом Мессингом. Прорицатель заявлял при жизни, что 2021 год станет для россиян весьма непростым из-за проведения масштабных реформ и роста бедности. Мессинг также предрек стране рост внутреннего напряжения из-за вирусной инфекции.

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