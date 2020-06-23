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Всплыл неожиданный план президента США по борьбе с "Северным потоком - 2"

23 июня 2020, 14:00  •  33 • Политика
Фото: Jorg Carstensen/dpa/www.globallookpress.com
Дональд Трамп готов был вывести Америку из состава НАТО
Глава Белого дома рассматривал возможность поставить Североатлантическому альянсу ультиматум. Дональд Трамп был недоволен тем, что члены НАТО поддерживают строительство "Северного потока – 2" и выделяют на это большие деньги. Чтобы не допустить появления газопровода, президент США хотел покинуть НАТО на саммите 2018-го, если страны не встанут на сторону Вашингтона.
Об этом стало известно из только вышедшей книги "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома" экс-советника главы Соединенных Штатов по национальной безопасности Джона Болтона, отрывки из которой продолжают появляться в СМИ.
Болтон в книге вспомнил, что в день встречи представителей стран НАТО Трамп позвонил ему и поинтересовался, готов ли тот к большой игре. Как пишет экс-чиновник, президент США заявил, что в альянсе неуважительно относятся к Америке. Трамп хотел, чтобы все участники организации платили 2% ВВП, тогда Вашингтон бы простил государствам долги, а в случае отказа – вышел бы из НАТО. Однако это не единственная причина, по которой Трамп планировал разорвать отношения с Североатлантическим альянсом. Поддержка странами блока газопровода также его не устраивала.
Глава Белого дома сетовал на то, что страны НАТО хотят ввести санкции против Москвы, но при этом Берлин платит ей миллиарды долларов за "Северный поток – 2", что якобы помогает России "выставлять США дураками", цитирует отрывок из книги РИА "Новости".
После этого Болтон рассказал о планах Трампа госсекретарю Майку Помпео. Они хотели убедить президенте не идти на такой смелый шаг, а, например, снизить взносы. В итоге Болтон смог утихомирить Трампа.
Строительство "Северного потока – 2" приостановилось после того, как США ввели санкции в конце 2019 года. Швейцарская компания Allseas вывела из Балтики суда, которые занимались укладкой труб. Сейчас эксперты предполагают, что дальнейшим строительством может заняться судно "Академик Черский".

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