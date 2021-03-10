Всплыл архивный эфир с осрамившимся Ельциным: "Как же стыдно смотреть на него"

В одном из Телеграм-каналов всплыл архивный телеэфир 1998 года, в котором запечатлён крайне неудобный конфуз Бориса Ельцина. Подписчики канала с трудом сдерживают эмоции: "Как же стыдно смотреть на него".

Ностальгический Телеграм-канал "90-е", посвящённый различным реалиям нашего недавнего прошлого, показал архивный телесюжет, показывающий официальный визит Бориса Ельцина в Петербург в 1998 году. Первый президент России прибыл вместе супругой Наиной Иосифовной для участия в церемонии захоронения останков царской семьи.

На видео можно увидеть, как Ельцин, поддерживаемый под руку женой, спускается по трапу из своего личного самолёта. Вначале всё идёт гладко, но на одной из ступенек глава страны неожиданно поскальзывается и начинает падать. От удара о трап и окончательного позора его спасает только сильная рука Наины. "Президент чуть не упал", - с неприкрытой усмешкой говорит за кадром ведущий эфира.



Фото: скриншот Телеграм-канал "90-е" Фото: скриншот Телеграм-канал "90-е"

В комментариях к видео зрители кипят от гнева. Даже сейчас, спустя 23 года, стыд за "правителя" ещё хорошо памятен. Некоторые предположили, что Ельцин был в тот момент пьян: "Ужрался и чуть не упал от синьки".

"Боря беленькую любил жарить", - подтверждают комментаторы. "В ад ему дорога", - негодует один из них. "С***, как же стыдно смотреть на него", - не выдерживает другой.

Часть комментаторов сходятся в том, что лучше бы Ельцин тогда действительно упал.