«Всплеск гормонов»: Милонов предложил «вырезать» Пашинина

Российский актер Анатолий Пашинин, уже несколько лет подряд воюющий в Донбассе в рядах украинского добровольческого батальона «Аратта», рассказал украинской журналистке Соне Кошкиной о своих ощущениях от боев.

По словам Пашинина, он получает «чудовищное удовольствие» и «приятный всплеск гормонов» от понимания того факта, что он остается в живых и не погибает. Кроме того, он убежден, что увидеть, как убивают другого человека – большая удача. В этот момент, по словам Пашинина, страх забывается.

В ответ на вопрос о его ощущениях в момент стрельбы по людям с другой стороны колючей проволоки, Пашинин заявил, что «старается попасть в цель».

Кроме того, артист заявил, что лучшим увиденным в его жизни моментом стало попадание противотанковой ракеты в автомобиль с находившимися внутри людьми.

По мнению депутата Государственной думы Виталия Милонова, актер Пашинин потерял рассудок от ударившей ему в голову мочи. Теперь, отметил парламентарий, артист-боевик демонстрирует другим, как плохо «ничего не соображать».

По мнению Милонова, главной санкцией в отношении украинского добровольца Пашинина, должен стать запрет на съемки в российских фильмах. Кроме того, полагает депутат, «чтобы охладить его пыл» стоит вырезать все кадры из сериалов и фильмов с Пашининым с российского телевидения. Впрочем, сам Пашинин не собирается сниматься в российском кинематографе и телепроектах до того момента, пока в Российской Федерации не установится национально-демократическая власть.

Ранее в разговоре с НТВ

Пашинин заявил, что не собирается самостоятельно строить национальное государство — он уже слишком взрослый, и он «точно понимает, что куда». А вот молодые парни поколения 90-х имеют мозги и видение мира, убежден украинский доброволец, и он только может «расчистить им будущее».

Для достижения этой цели Пашинин собирается «заткнуть рты» всем противникам Киева, в том числе и среди мирного населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Кроме того, он хочет «заткнуть рты» всем «бабулькам», которые называют националистов фашистами и нацистами, сообщает НСН.

Ранее Анатолий Пашинин объяснил, почему не собирается вступать в ряды Вооруженных сил Украины, а планирует оставаться и дальше в добробате. По словам артиста, ему требуются определенные условия для наслаждения жизнью, а в рядах украинских националистов «в кого ни плюнь — попадешь в человека». Пашинин иронично охарактеризовал себя как «нежного цветочка» и сравнил себя с греческим философом-киником Диогеном, который с фонарем посреди дня искал человека.

На передовой Пашинин, по его собственным словам, «кайфует». Русский писатель Захар Прилепин, воюющий в Донбассе на стороне ополченцев Новороссии, заявил, что его слова «вполне разумны», поскольку война представляет собой архетипическое занятие мужчин.

«Пашинин явно получает в Донбассе удовольствия больше, чем изображая солдата в кино. Если бы российские артисты были бы столь последовательны в своих поступках, я бы к ним испытывал безусловную симпатию», — передает слова Прилепина ФАН.

Ранее Пашинин продемонстрировал свой паспорт гражданина Российской Федерации, назвав его «россиянским», и рассказал о том, что взял себе позывной «Дублер», как и у его брата, офицера Вооруженных сил Украины. В Россию актер возвращаться не планирует, но и за предоставлением синего украинского паспорта к киевским властям не обращался. Сам Пашинин родился в Украинской ССР в городе Светловодске в семье советских военных.

По словам главы министерства иностранных дел Донецкой народной республики Натальи Никоноровой, Пашинин будет отвечать перед судом за свои военные преступления. Никонорова отметила, что боевыми действиями может наслаждаться только человек с «глубоко извращенной натурой и характером».

«Зачастую мы сталкивается с извращенной натурой, а также чертой характера тех, кто воюет с украинской стороны», — убеждена Никонорова. Она также добавила, что в будущем актера ждет суд, так как убийства мирных граждан и уничтожение гражданской инфраструктуры является военным преступлением.