Всплеск агрессии на Украине готовится, но не российской, а националистической • 86 • Украина

Вторжения РФ на Украину не будет, однако, на фоне западной истерии по этому поводу готовится реальный всплеск агрессии со стороны украинских националистических радикалов.



Об этом заявил народный депутат Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин, отметив, что располагает на сей счёт подтверждениями из своих источников.



«Ни один здравомыслящий человек не верит в спонтанное российское вторжение. У Москвы мало поводов дальше терпеть проводимый режимом Зеленского курс, но у неё хватает иных, невоенных инструментов. Между тем Газпром в последнее время только нарастил транзит через отечественную ГТС», — написал политик в соцсети.



«А вот во что я верю, и чему имею подтверждения из самых разных источников, так это во всплеск агрессии, который на фоне раздуваемой Западом военной истерии планируют радикальные националистические группы в столице и других городах. Они уже несколько месяцев готовятся, составляют списки, выделяют транспорт, определяют адреса для быстрых и ни каким законом не сковываемых действий. Какой бы риторикой при этом не прикрывались эти действия, в их основе только одно — жажда наживы. Как сказал мне один знакомый, имеющий контакты в этой среде: „Те, кто не добежал до Межигорья в 2014, хотят взять реванш сейчас‟. Недавние кадры из охваченной погромами Алма-Аты должны дать представление, о чём идёт речь», — добавил Волошин.



Также он сообщил, что главной целью радикалов будут люди, исповедующие антинацистские взгляды и выступающие за компромисс с РФ.



«Естественно, люди, открыто и последовательно изобличавшие рост неонацистских группировок, критиковавшие националистический крен в разных сферах политики, выступавшие за компромисс с Россией — цель номер один. И здесь у них выбор широкий с представителями правящей команды включительно. А стремление „экспроприировать экспроприаторов‟ избавит от излишней разборчивости», — отметил Волошин.



Он также считает, что эвакуация иностранных посольств осуществлялась именно в этой связи, а не в связи с вторжением РФ.



«Кстати, во многом из-за этого, а не от страха перед российскими войсками (трудно себе представить, чтоб в любом случае Москва не гарантировала их безопасность) западные страны и эвакуируют посольства», — отметил Волошин.



Резюмируя, он напомнил, что концепцию «гуманитарных интервенций» придумали на Западе.



«Но применить её может любая великая держава. И грех тогда будет внешним силам не использовать такой повод. Потому наряду с готовностью серьёзно и динамично двигаться по пути реализации Минских соглашений для избежания катастрофы для всей нашей страны действующая власть обязана предотвратить малейшие проявления внутреннего террора и мародёрства», — подытожил политик.



Ранее в СМИ Украины появились списки политиков, народных депутатов, которые покинули Украину в преддверии анонсированного Западом так называемого российского вторжения. Среди них есть некоторое количество «слуг народа», однако, эвакуироваться предпочли и целый ряд представителей ОПЗЖ, которых радикалы обвиняют в пророссийской позиции, и которым, по логике, опасаться вторжения РФ вроде как стоило бы меньше всего. Коллега Волошина, нардеп Илья Кива сообщал, что на Украине готовится резня русских.



Напомним, ранее сообщалось, российский военный эксперт Михаил Ходаренок подчеркнул, что реальное российское вторжение на Украину не имело бы ничего общего с тем, что «рисуют» западные пропагандисты-алармисты, и повергло бы своими «сюрпризами» в изумление противника.

Вторжения РФ на Украину не будет, однако, на фоне западной истерии по этому поводу готовится реальный всплеск агрессии со стороны украинских националистических радикалов.Об этом заявил народный депутат Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин, отметив, что располагает на сей счёт подтверждениями из своих источников.«Ни один здравомыслящий человек не верит в спонтанное российское вторжение. У Москвы мало поводов дальше терпеть проводимый режимом Зеленского курс, но у неё хватает иных, невоенных инструментов. Между тем Газпром в последнее время только нарастил транзит через отечественную ГТС», — написал политик в соцсети.«А вот во что я верю, и чему имею подтверждения из самых разных источников, так это во всплеск агрессии, который на фоне раздуваемой Западом военной истерии планируют радикальные националистические группы в столице и других городах. Они уже несколько месяцев готовятся, составляют списки, выделяют транспорт, определяют адреса для быстрых и ни каким законом не сковываемых действий. Какой бы риторикой при этом не прикрывались эти действия, в их основе только одно — жажда наживы. Как сказал мне один знакомый, имеющий контакты в этой среде: „Те, кто не добежал до Межигорья в 2014, хотят взять реванш сейчас‟. Недавние кадры из охваченной погромами Алма-Аты должны дать представление, о чём идёт речь», — добавил Волошин.Также он сообщил, что главной целью радикалов будут люди, исповедующие антинацистские взгляды и выступающие за компромисс с РФ.«Естественно, люди, открыто и последовательно изобличавшие рост неонацистских группировок, критиковавшие националистический крен в разных сферах политики, выступавшие за компромисс с Россией — цель номер один. И здесь у них выбор широкий с представителями правящей команды включительно. А стремление „экспроприировать экспроприаторов‟ избавит от излишней разборчивости», — отметил Волошин.Он также считает, что эвакуация иностранных посольств осуществлялась именно в этой связи, а не в связи с вторжением РФ.«Кстати, во многом из-за этого, а не от страха перед российскими войсками (трудно себе представить, чтоб в любом случае Москва не гарантировала их безопасность) западные страны и эвакуируют посольства», — отметил Волошин.Резюмируя, он напомнил, что концепцию «гуманитарных интервенций» придумали на Западе.«Но применить её может любая великая держава. И грех тогда будет внешним силам не использовать такой повод. Потому наряду с готовностью серьёзно и динамично двигаться по пути реализации Минских соглашений для избежания катастрофы для всей нашей страны действующая власть обязана предотвратить малейшие проявления внутреннего террора и мародёрства», — подытожил политик.Ранее в СМИ Украины появились списки политиков, народных депутатов, которые покинули Украину в преддверии анонсированного Западом так называемого российского вторжения. Среди них есть некоторое количество «слуг народа», однако, эвакуироваться предпочли и целый ряд представителей ОПЗЖ, которых радикалы обвиняют в пророссийской позиции, и которым, по логике, опасаться вторжения РФ вроде как стоило бы меньше всего. Коллега Волошина, нардеп Илья Кива сообщал, что на Украине готовится резня русских.Напомним, ранее сообщалось, российский военный эксперт Михаил Ходаренок подчеркнул, что реальное российское вторжение на Украину не имело бы ничего общего с тем, что «рисуют» западные пропагандисты-алармисты, и повергло бы своими «сюрпризами» в изумление противника. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

86 Источник Похожие новости Молдова: конец прозападных властей близок В Киеве завили о готовности Байдена "отдать" Украину России Из Киева бегут олигархи – за границу Зачем Киеву навязывают идею неизбежного наступления России на Украину? Киевлянин обстрелял окна Офиса президента Украины Не похоже, чтобы верховный главнокомандующий или министр обороны скомандовали начать военную операцию на Украине Новости партнеров