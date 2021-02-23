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Вслед за Виктором Медведчуком Зеленский взялся за Игоря Коломойского и его банкиров

23 февраля 2021, 17:10  •  103 • Украина
Погоды, – как отмечал персонаж братьев Стругацких, – стоят предсказанные. Перекрыв кислород Медведчуку, Зеленский взялся за Коломойского – даром, что его телеканал «1+1» (долю в котором Беня уступил супруге Медведчука Оксане Марченко) чудом не угодил под раздачу на Совбезе. Но это вовсе не означало, что буря прошла мимо Бени – накануне из Украины не выпустили спецборт, на котором улетал за границу доверенный человек Коломойского, банкир Владимир Яценко. Самолёт, кстати, тоже был Бенин.
Не успев даже толком взлететь, частный «Хокер» с бортовым номером UR WRR, числящийся за кипрской компанией «Роза ветров» (WindRose), долей в которой владеет Коломойский, развернулся в районе Каменец-Подольского и сел в Борисполе. В Вене Яценко так и не дождались. «Олигарх решил спрятать своего топ-менеджера в Вене», – полагает киевский журналист Сергей Лещенко, задействовав для этого борт, которым летает сам Коломойский. На борту «Хокера», вылетевшего из Днепропетровска, единственным пассажиром в том незадавшемся полёте был банкир Яценко.
Тем, кто все эти месяцы продолжал убеждать, что Беня, как раньше, продолжает управлять Зеленским, можно лишь посочувствовать. После недавней истории с формированием коалиции «Медведчук – Тимошенко» (подчеркнём – успешным формированием, что бы там не доказывали на сей счёт в Киеве), Коломойский и вовсе стал отрезанным ломтем (а до этого его примерно полгода держали на отдалённой дистанции от Зеленского глава офиса президента Андрей Ермак и глава СБУ Иван Баканов). Что дальше? Экстрадиция в США, где Коломойский по приговору суда об отмывании доходов и сокрытии налогов может сесть за решётку пожизненно? Зеленский вполне может принести своего благодетеля в жертву Байдену, чтобы тем самым купить себе индульгенцию, и, скорее всего, так и будет. Любопытно, удастся ли ускользнуть от расправы незаметному, как тень, партнёру Коломойского, Геннадию Боголюбову (по слухам, на всякий пожарный загодя прикупившему особняк на Рублёвке)? Или Зеленский и его выдаст Байдену?
То, что Яценко «приняли» совсем не случайно, подтверждает тот факт, что сегодня ещё один человек из окружения Коломойского получил «подозрение» – это бывший глава правления «Приватбанка» Александр Дубилет. Правда, «подозрение» отправили ему почтовым уведомлением, а не вручили лично, как Яценко (Дубилет оказался более удачливым и успел вовремя сбежать за границу). Посвящённые называют ещё несколько фамилий тех, кто вскоре станет фигурантами уголовных дел вслед за Дубилетом и Яценко. А Беня почему-то молчит. Зная его скорый на расправу характер это, как минимум, странно.

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