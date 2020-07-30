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Вслед за Вассерманом источники утвердили роль США в деле о "российских боевиках" в Минске

30 июля 2020, 16:05  •  128 • Политика
Против задержанных в Минске граждан России возбуждено уголовное дело. Белорусские следователи заявили о подготовке теракта. В то же время Анатолий Вассерман накануне говорил о заокеанском следе. А теперь и авторы канала "Новый век" проследили роль США в этом деле о "российских боевиках".
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков заявил, что против задержанных "российских боевиков" возбудили уголовное дело о подготовке террористического акта. Всего же белорусские представители ищут 200 боевиков, которые могут быть причастны к инциденту. Напомним, вчера были задержаны 32 российских гражданина.
Добавим, накануне политический консультант Анатолий Вассерман предположил, что руку к инциденту в Белоруссии, где были задержаны 32 гражданина России, приложили "заокеанские друзья". Он напомнил, что они непрерывно делают всё возможное, чтобы разбить союзнические отношения России с соседями. А также добавил, что подобные пакости могут работать лишь в случае, если внутри союзного государства есть на кого опереться.
Так на кого же можно было опереться? Попытку ответить на этот вопрос предприняли авторы канала "Новый век", просто сопоставив факты. Например, буквально 27 июля представители посольства США в Белоруссии на официальной странице в Facebook сообщили о прибытии Джеффри Джука - временного поверенного в делах США на территории наших соседей. Ранее он работал в Хорватии и Сербии. Кроме всего прочего, курировал энергетические программы во время работы в посольстве в Туркмении и имеет награду Госдепартамента США, полученную от Майка Помпео за особое рвение при защите интересов США в отношениях с ЕС. Однако об этом дипломаты предпочли не писать.
28 июля заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко (уже назначенный послом в США) провёл встречу с временным поверенным в делах Соединённых Штатов Америки в Белоруссии Джеффри Джуком.
"Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития белорусско-американского диалога", - отмечалось в сообщении белорусского МИДа.
А 29 июля состоялась известная операция по задержанию 32 граждан России, которых назвали боевиками частной военной компании Вагнера. Впрочем, после информация менялась. А одной из самых устойчивых версий осталось мнение о том, что задержанные использовали Минск только как транзитный пункт и вообще не планировали там никаких дел. Предполагается, что направлялись они в Судан. Тем не менее белорусские представители заявили, что российские граждане прибыли для дестабилизации обстановки в стране накануне выборов президента.
"Просто совпадения", - пишут авторы канала, не задавая вопросов, а только приводя факты.

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