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Вслед за трактором - коса: Лукашенко рассказал ещё об одном "лекарстве" от COVID-19

16 июля 2020, 00:00  •  61 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал ещё об одном "лекарстве" от COVID-19. Вслед за трактором - коса. Так поставил себя на ноги глава витебского областного исполкома Николай Шерстнёв.
Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал фрагмент выступления Лукашенко с активом Витебской области. С трибуны белорусский президент рассказал историю.
"Я у Николая спрашиваю: ну вот ты, как ты боролся? Он говорит: брал косу, шёл косить, каждое утро занимался физическими нагрузками и очень быстро восстановился", - произнёс белорусский лидер.
Лукашенко напомнил, что он в самом начале эпидемии говорил о том, что "трактор всех вылечит". Признался: тогда пошутил. Но в каждой шутке есть доля правды. Президент Белоруссии подчеркнул, что ни в коем случае нельзя было весной останавливать посевную, ведь сейчас нечего было бы убирать. В стране появилась бы угроза голода. 2020-й Лукашенко назвал "годом хорошим" с сельскохозяйственной точки зрения. В своём выступлении он подчеркнул, что можно и нужно работать на воздухе, а закрывать людей в одно- и двухкомнатных квартирах на самоизоляцию было нельзя.
Две недели назад Александр Лукашенко заявил, что в его стране COVID-19 побеждён, хотя градус борьбы пока не снижается. Ограничительные меры на передвижения граждан в Белоруссии не вводились. С коронавирусной инфекцией боролись в очагах: определяли тех, кто заразился, лечили их, изолировали людей, кто с ними контактировал. По данным белорусского Минздрава, за весь период пандемии в стране заболели 65,4 тысячи жителей, умерли 480 человек.

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