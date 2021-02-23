Вслед за Светланой Тихановской и Юлией Навальной, на битву за власть отправляется Оксана Марченко – супруга Виктора Медведчука

Объявив о вступлении в ОПЗЖ и уходе в большую политику, Марченко бросила перчатку Зеленскому, накануне подтвердившему своё намерение идти на второй срок. У Марченко – фантастическая узнаваемость (она остаётся, пожалуй, самой популярной телеведущей Украины) и практически нет «антирейтинга» (в скандалах не фигурировала, образцовая супруга и мать семейства). Даже по сделанным наспех социологическим замерам, она сходу обошла Зеленского почти на 20 процентов (39 у Марченко против 21 у Зеленского).

Но это, как ни странно, ещё не самое страшное для Зеленского. Высокие рейтинги Марченко – не самая большая опасность. Марченко может утопить Зеленского в скандальной истории с братьями Шефир (те получили от неё долю в транзитном трубопроводе из России и Белоруссии, по которому на Украину поступает солярка). Наверняка братья Шефир – лишь посредники, это многие понимают. А значит, Зеленский получает свою первую коррупционную историю. Но есть и другой вариант развития событий – оставшись без лакомого куска (ведь 400-километровый трубопровод Марченко сейчас оказался «под санкциями»), братья Шефир могут спросить за это с Зеленского. И ещё неизвестно, что из этого выйдет. Кстати, Марченко потихоньку уже проговаривается – накануне она пообещала рассказать, как в 2003 году трудоустроила братьев Шефир на телевидение (те, по её словам, «попросили у неё работу»). А братья Шефир подтянули туда своего знакомого по фамилии Зеленский.

Таким образом, в лице «новенькой» Марченко у Юлии Тимошенко появилась достойная сменщица в украинской политике. Кстати, накануне Тимошенко наконец-то обозначила, с кем она на самом деле, заявив в эфире телеканала «Украина», принадлежащего олигарху Ахметову, что будет всячески содействовать проведению досрочных выборов президента и парламента. Как видим, ни о каком альянсе со «слугами» не может быть и речи. Вот только как уживутся Марченко с Тимошенко в формате новой коалиции? И как вписывается в эту конфигурацию олигарх Ахметов? Неужели он решил бросить Зеленского и переметнуться к его оппонентам?

«Юлия Тимошенко уже прямо шантажирует, что будет шатать страну, добиваясь досрочных выборов, – размышляет киевский журналист Сергей Лещенко. – Что примечательно, об этом она рассказала в эфире телеканала Рината Ахметова. При этом на пост будущего министра энергетики она поддержала депутата от «Батькивщины» Алексея Кучеренко, который откровенно лоббирует интересы Ахметова». Круг замкнулся?