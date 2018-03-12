«Вслед за старшим братом»: как в России отреагировали на продление санкций Евросоюзом

Продление Евросоюзом санкций из-за ситуации на Украине стало ожидаемым шагом Брюсселя, который принципиально не повлияет на экономику России. Эксперты отмечают постепенное снижение эффекта от принятых ограничительных мер. Аналитики указывают на то, что западные политики говорят о возможной отмене санкций после выполнения условий Минских соглашений, однако Россия является лишь их гарантом. Таким образом, Европа наказывает Москву за то, что достигнутые договорённости не выполняются в первую очередь Киевом. О причинах столь непоследовательной политики ЕС — в материале RT.

Продление санкций Евросоюзом стало ожидаемым шагом, который особо не повлияет на экономику России в краткосрочной перспективе. Реальный эффект от санкций можно будет оценить лишь в середине 2020-х годов, в том случае, если они сохранятся. Вместе с тем продолжает вызывать вопросы условие, согласно которому снятие санкций привязано к выполнению Минских соглашений. Такое мнение выразили опрошенные RT и РИА Новости эксперты.

Напомним, 12 марта Европейский совет распространил заявление, в котором официально сообщалось о продлении ограничительных мер (замораживания активов и ограничений на поездки) против 150 граждан и 38 организаций из России и Украины на полгода — до 15 сентября 2018 года.

В сообщении говорится, что проведённая оценка ситуации не выявила причин для изменения санкционного режима в отношении тех, кто якобы «угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

По словам члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, в ограничительных мерах против России есть определённое лукавство со стороны стран ЕС, поскольку они увязывают продление санкций с реализацией Минских соглашений и урегулированием ситуации на Украине.

«Россия не является стороной конфликта, а является гарантом исполнения соглашений. Мы со своей стороны делаем всё, чтобы они были исполнены. Франция и Германия не могут повлиять на киевские власти, чтобы они их исполняли. Очень странно выглядит в политическом смысле, что санкции вводятся именно против России», — отметил Морозов.

По словам собеседника RT, направленные против российской экономики ограничительные меры также приносят определённую пользу, поскольку стимулируют развитие различных отраслей.

«Эти ограничения нам не вредят. Как показывает практика, наоборот, мобилизуют экономику на внедрение технологий, увеличение производства, особенно сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности. Для страны это идёт только на пользу», — заявил Морозов.

В свою очередь, руководитель Экономической экспертной группы (ЭЭГ) Евсей Гурвич заявил РИА Новости, что в продлении санкций «нет дополнительного негатива — просто отсутствие позитива». Эксперт констатировал, что эффект влияния от антироссийских санкций постепенно сокращается: если в первые 1,5—2 года после введения он был достаточно заметен, то после этого начал постепенно ослабевать.

«Конечно, если говорить о сохранении санкций не на один год, а на много лет вперед, это будет серьёзным ограничением для развития российской экономики. Краткосрочный эффект сейчас не такой сильный. Но если это будет шаг, за которым последуют ещё несколько шагов, то это будет серьёзным сдерживающим фактором», — отметил Гурвич.

Руководитель ЭЭГ добавил, что долгосрочный эффект от санкций можно будет оценить примерно через десять лет после их введения — в середине 2020-х годов.

Об ожидаемом характере решения ЕС и незначительном влиянии санкций также заявили РИА Новости экономисты Дмитрий Полевой (ING Bank) и Олег Кузьмин («Ренессанс Капитал» по России и странам СНГ).

«Это было достаточно ожидаемое событие, даже никаких вопросов и разговоров по этому поводу не было. Я думаю, что это никак ни на что не повлияет, не стоит ждать больших изменений на рынке», — заявил Кузьмин.

При этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова воздержалась от комментариев относительно продления санкций: «Если реакция с нашей стороны последует, она будет непременно опубликована. Над этим вопросом должны поработать эксперты».

Уборка урожая в Калининградской области

РИА Новости

© Игорь Зарембо

«Отсутствие внешнеполитического суверенитета»

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с RT отметил некоторые позитивные тенденции в процессе решения санкционного вопроса.

«На уровне европейского бизнес-сообщества давно пришло понимание, что эти санкции бьют в том числе по европейской экономике, что они очень невыгодны европейскому бизнесу», — заявил эксперт.

Собеседник RT указал на то, что многие страны, включая Италию, Австрию, Чехию и Венгрию, выступают против таких мер, однако вынуждены придерживаться санкционной линии из-за того, что внешняя политика в ЕС реализуется наднациональным институтом и полномочия государств в сфере ведения внешних дел фактически переданы Брюсселю.

Замдиректора ИСИП РУДН также отметил, что помимо голоса бизнес-сообществ в целом ряде европейских стран к власти приходят политические силы, настроенные на скорейшее восстановление экономического сотрудничества с Россией.

«Это достаточно длительный процесс. До тех пор, пока Европа не обладает в полном смысле этого слова внешнеполитическим суверенитетом, а она действительно самые важные решения вынуждена или согласовывать, или напрямую исполнять по указке Вашингтона, эта санкционная политика продолжится», — заявил Данюк.

При этом он добавил, что санкционный инструментарий против России ещё не до конца использован. Поэтому не исключено, что Брюссель и Вашинтон не остановятся на простом продлении санкций и будут расширять органичительные меры.

«Естественно, все знают, что это никак не повлияет на нашу суверенную внешнюю политику, но тем не менее определённые выгоды для этого же Вашингтона санкционный режим позволяет получать, потому что когда ЕС и Россия, которые очень сильно зависят друг от друга с точки зрения энергетической безопасности, с точки зрения военно-политической ситуации, находятся в состоянии санкционной конфронтации, то и контролировать территории (в первую очередь Европу, которую США теперь воспринимают не как союзника, а как конкурента) намного проще», — подчеркнул эксперт.

Говоря о возможности введения контрсанкций, Данюк обратил внимание на то, что Москва неизменно показывает: санкции — это в принципе нелегитимный инструмент международного давления.

«Мы не придерживаемся такой тактики, и только в очень крайних случаях готовы применять контрсанкции, которые, к сожалению, бьют как по европейским потребителям и экономике, так и по экономике нашего государства, хотя влияние это незначительное (1-1,5% ВВП). При этом санкиции оказывают и положительный эффект, потому что российское общество становится более консолидированным, и в условиях внешнего давления попытки условно «поставить на место» нашу страну всегда оканчиваются провалом», — добавил собеседник RT.

Украинские военнослужащие в Донецкой области, Украина

globallookpress.com

© Gleb Garanich

«Принцип евроатлантической солидарности»

Замдиректора ИСИП РУДН особо отметил, что главный импульс направленному против России санкционному маховику придаёт Вашингтон.

«ЕС в данном случае руководствуется принципом евроатлантической солидарности и, по большому счёту, вслед за своим старшим братом выполняет подобного рода шаги», — заявил эксперт.

Собеседник RT добавил, что сама формулировка продления санкций говорит о неправильном восприятии ситуации на Украине, поскольку Москва неоднократно подчёркивала, что Россия не является стороной противостояния в Донбассе, и ответственность за нереализацию Минских соглашений ложится на конфликтующих.

«Минские соглашения прописаны так, что пункты этих договорённостей должны выполняться поэтапно. В этом контексте видно, что главным виновником срыва соглашений является именно киевская сторона, которая с точки зрения нормативно-правовой базы фактически отказалась от их исполнения, приняв закон о так называемой реинтеграции Донбасса», — отметил политолог.

Он добавил, что поскольку Киев выполняет важные геополитические и экономические задачи для Запада, единственной стороной, на которую можно возложить ответственность за провал минских договорённостей, является Россия.

«Никакой основы для этого нет. Это говорит о том, что санкции — это некий императив внешней политики Запада в отношении России. И дело не в ситуации на Украине. Просто именно она является наиболее удобной для того, чтобы выражать свои коллективные претензии к Москве», — подчеркнул Данюк.

Федерика Могерини и Пётр Порошенко в Киеве

Reuters

© Valentyn Ogirenko

«Я не вижу никакой усталости у ЕС»

На фоне продления санкций с рабочим визитом в Киев прибыла глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. По итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко она заявила, что Евросоюз работает над вопросом размещения миротворческой миссии в Донбассе. По её словам, работа ведётся так, чтобы «каждый шаг был настолько эффективен, насколько это возможно, и был направлен на полное исполнение Минских соглашений».

Она также вновь возложила на Москву ответственность за неисполнение этих договорённостей. При этом Могерини отметила, что у Евросоюза нет усталости в вопросе поддержки Украины.

«Я не вижу никакой усталости у ЕС в отношении Украины, что подтверждается единогласной поддержкой санкций, а также принятием решения о финансовой помощи Украине», — заявила дипломат.

Она, однако, указала на прямую связь между европейской поддержкой и результатами реформ на Украине, передаёт Интерфакс-Украина.

«Мы работаем с Украиной, чтобы предоставить нашу помощь, чтобы была реализована политическая воля, чтобы были выполнены ожидания граждан Украины. Нет никакой усталости, потому что мы видим стремление и желание Украины», — сказала Могерини.

В свою очередь украинский президент поприветствовал продление антироссийских санкций, назвав его «ярким свидетельством» альянса Украины и ЕС «за суверенную территориально целостную и европейскую Украину».

«Наша встреча с вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини подтвердила, что Украина и ЕС стоят единым несокрушимым фронтом против любых проявлений российской агрессии в адрес Украины и объединённой Европы», — написал он в своём Facebook.