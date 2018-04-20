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Вслед за США и Гондурасом: к чему могут привести заявления о переносе посольств ряда стран в Иерусалим

20 апреля 2018, 17:39  •  52 • В мире
В Румынии назревает конфликт из-за планов переноса в Иерусалим посольства страны в Израиле. Глава правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня заявил, что кабмин одобрил эту инициативу. Однако румынский президент Клаус Иоханнис сообщил, что был не в курсе решения правительства. По мнению экспертов, этим шагом Румыния намерена привлечь в республику израильские инвестиции и получить поддержку США, которые собираются открыть своё посольство в Иерусалиме в мае 2018 года. Какие государства могут последовать примеру румын и как это повлияет на ситуацию на Ближнем Востоке, выяснял RT.
 
Вид на г. Иерусалим Reuters © Baz Ratner
 

«Надо использовать шанс»

Президент Румынии Клаус Иоханнис заявил, что был не в курсе решения правительства перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. В сообщении администрации президента утверждается, что «такое решение не основано на серьёзном и всеобъемлющем анализе и более того, может представлять «нарушение международного права».

О том, что правительство Румынии подготовило соответствующий меморандум, сообщил накануне в эфире местного телеканала Antena 3 лидер правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня.

«Наш жест имеет огромное символическое значение, — пояснил политик. — В первую очередь для государства, которое имеет огромное влияние в мире, государства Израиль, с которым мы поддерживаем особые отношения в течение многих лет, государства, где живут 500 000 румын; очень большое значение для нынешней американской администрации».

По словам Драгни, он надеется, что перенос посольства в Иерусалим даст Румынии «некоторые преимущества в краткосрочной, долгосрочной и среднесрочной перспективах».

«Нам надо использовать столь серьёзный шанс и возможность», — подчеркнул лидер правящей партии.

  • Лидер Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня
  • Reuters
  • © Inquam Photos

19 апреля 2018 года на церемонии для представителей дипкорпуса премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что первые 10 стран, которые переместят свои посольства в Израиль, могут рассчитывать на «особое отношение» еврейского государства.

«Мы вам поможем», — подчеркнул израильский лидер.

«Главная причина подобного шага — это торгово-экономическое сотрудничество между Румынской республикой и государством Израиль, — отметил в беседе с RT доцент РГГУ Сергей Серёгичев. — Израильские инвестиции играют важную роль в румынской экономике, они не находятся на первой позиции, но электроника и сельское хозяйство получают сильную поддержку. Это как финансовые инвестиции, так и помощь технологиями». 

Не исключает эксперт и то, что таким образом часть элиты Румынии хотела получить поддержку настроенного произраильски президента США Дональда Трампа.

«Нарушение прав палестинцев»

Румынский президент Клаус Иоханнис утверждает, что страна должна остаться приверженной резолюциям ООН в отношении Израиля и Палестины и напоминает, что согласно Конституции страны последнее слово в вопросах внешней политики, в том числе относительно перемещений посольств, остаётся за ним.

«Такое решение должно приниматься только после консультаций и с согласия всех институтов, которые занимаются внешней политикой и национальной безопасностью», — говорится в сообщении администрации президента страны.

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Заявление лидера правящей партии Румынии уже резко раскритиковали в Палестине.

«Такой шаг стал бы нарушением прав палестинцев и противоречил бы международным резолюциям, — заявил после встречи с представителем Румынии премьер-министр Палестины Рами Хамдалла. Он добавил, что такой шаг «снижает шансы на мир».

В свою очередь замминистра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели приветствовала заявление Ливиу Драгни.

«Надеюсь в скором будущем увидеть румынское посольство в Иерусалиме», — заявила она.

Министр связи Израиля Аюб Кара в свою очередь подчеркнул, что «это не конец истории» и «всё больше и больше стран будут перемещать свои посольства в Иерусалим» вслед за американцами.

О решении перенести американское посольство президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил ещё в декабре 2017 года, после того как объявил о признании Священного города столицей Израиля. 18 апреля 2018 года американский лидер написал в своём Twitter, что с «нетерпением ждёт» этого шага.

В то же время ЕС, ООН, лидеры и внешнеполитические ведомства России, Китая, арабских государств и Турции осудили этот шаг. Единственной страной, которая тогда заявила, что вслед за США перенесёт своё дипредставительство в Иерусалим, оказалась Гватемала. 13 апреля 2018 года за решение переместить посольство в Иерусалим проголосовал Национальный конгресс Гондураса.

Кто следующий

Если официальное решение о переносе румынского посольства из Тель-Авива в Иерусалим будет принято, то Румыния станет первой европейской страной, которая последует примеру США. Румынское издание News.ro сообщает, что меморандум, о котором говорил Ливиу Драгня, был подготовлен после визита в Бухарест на прошлой неделе заместителя министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели.

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Вслед за Румынией Хотовели посетила Чехию, где тоже обсуждала вопрос перемещения посольства в Иерусалим. В декабре 2017 года чешский президент Милош Земан заявил, что «испытывает большую радость» от решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. В свою очередь правительство страны подчеркнуло, что считает Иерусалим столицей как арабского, так и еврейского государств.

«Целый ряд государств, идущих в фарватере американской внешней политики или старающихся в каких-то вопросах угодить насколько это возможно своим основным политическим спонсорам, будет сейчас делать подобные заявления и, может быть, начинут соответствующую проработку вопроса, — отметил в интервью RT директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. — Однако неизвестно, состоится ли перенос или это сделано с политическими целями, чтобы продемонстрировать свою солидарность с США и с Израилем».

В прошлом году только шесть из 28 стран ЕС воздержались при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН за резолюцию осуждающую признание Соединёнными Штатами Иерусалим в качестве столицы Израиля. Это Румыния, Чехия, Венгрия, Польша, Хорватия и Босния и Герцеговина.

В настоящее время посольства всех стран, имеющих дипломатические отношения с Израилем, находятся в Тель-Авиве. 19 апреля 2018 года, выступая на мероприятии, посвящённом Дню независимости Израиля, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что как минимум шесть новых стран готовы перенести свои посольства в Иерусалим.

  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
  • Reuters
  • © Amir Cohen
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«Я думаю, это будут страны, которые сильно зависят от инвестиций и помощи Израиля, — уточнил Сергей Серёгичев. — Сомневаюсь, что это будет Венгрия, точно не западноевропейские страны и, конечно же, не крупные страны. Возможно это будет какая-нибудь из стран Центральной Америки и Карибского бассейна, Чехия, Албания и, может быть, Грузия, у них хорошая связь с Израилем».

По словам Дмитрия Егорченкова, решение о переносе посольств в Иерусалим, принятое рядом стран «может сыграть решающую роль и в финальном американском решении».

«Израильтянам нужно создать необходимую почву для того, чтобы американское решение, о котором заявлено, было претворено в жизнь», — отмечает эксперт. 

Среди стран, которые могут поддержать Соединённые Штаты в переносе посольств в Иерусалим, находятся также Филиппины. В декабре 2017 года израильские СМИ сообщали, что соответствующий шаг представители президента Родриго Дутерте обсуждали с израильскими властями.

Нарушает статус-кво

Официальной датой открытия американского посольства в Иерусалиме объявлено 14 мая 2018 года. Как отмечает британское издание The New Arab, дата выбрана крайне неудачно. На следующий день 15 мая палестинцы будут вспоминать жертв войны 1948 года — более 700 000 арабов, выселенных тогда с территории современного Израиля. День «Накба» (араб. — катастрофа) традиционно отмечается протестами. В юбилейном 2018 году массовые манифестации и попытки перехода израильской границы начались уже 30 марта 2018 года и продолжатся до середины мая.

Два палестинца погибли, ещё 40 получили ранения в результате столкновений с израильской армией на границе с сектором Газа, передаёт Associated Press со ссылкой на медиков.

Однако, по мнению Серёгичева, перенос посольств из Тель-Авива в Иерусалим существенно не ухудшит и без того проблемную ситуацию в зоне арабо-израильского конфликта.

«Это никак не скажется на мирном процессе, потому что как такового мирного процесса уже давным-давно нет», — утверждает политолог.

В свою очередь Егорченков считает, что решение ряда стран перенести свои диппредставительства в Иерусалим, осложнит ситуацию на Ближнем Востоке.

«Это может быть опасно для региона, потому что это нарушает в значительной степени тот статус, — утверждает политолог. — Более того, это решение одностороннее. Такие решения должны приниматься международным сообществом с учётом всей сложности палестинской проблемы, устоявшимися переговорными структурами, при участии ООН, при участии всех сторон. Пока интересы Палестины и реальные права палестинского народа ущемляются».

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