«Вслед за сказками Пушкина пойдут русские танки» – Мухарский

Все, что имеет русские корни, должно быть заблокировано на Украине, чтобы потмо сюда не пришла Москва.Об этом в эфире 5 канала заявил одиозный украинский шоумен-русофоб и телеведущий Антон Мухарский.По словам Мухарского, в стране должен быть введен карантин от «русского мира».«Я думал, что все, с победой Майдана, с АТО страна повернула на курс тотальной украинизации, поняв, что или мы рвем и рубим все эти канаты и движемся в сторону евроатлантического мира или нас убьют. Я называю это карантин против «русского мира», как мы сейчас проводим аналогии с коронавирусом. Нужно ставить карантин, надевать маски.Да, прекрасные, возможно, Булгаков, Толстой, Достоевский, Чехов – они все прекрасны, но сначала приходит невинный Пушкин, «я помню чудное мгновенье», а потом, чтобы защитить Пушкина, приходят русские танки. Потому все российское на данный момент для меня является токсичным абсолютно – это зараза, которая должна быть заблокирована», – заявил Мухарский.