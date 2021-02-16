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«Вслед за сказками Пушкина пойдут русские танки» – Мухарский

16 февраля 2021, 17:10  •  214 • Украина

Все, что имеет русские корни, должно быть заблокировано на Украине, чтобы потмо сюда не пришла Москва.

Об этом в эфире 5 канала заявил одиозный украинский шоумен-русофоб и телеведущий Антон Мухарский.

По словам Мухарского, в стране должен быть введен карантин от «русского мира».

«Я думал, что все, с победой Майдана, с АТО страна повернула на курс тотальной украинизации, поняв, что или мы рвем и рубим все эти канаты и движемся в сторону евроатлантического мира или нас убьют. Я называю это карантин против «русского мира», как мы сейчас проводим аналогии с коронавирусом. Нужно ставить карантин, надевать маски.

Да, прекрасные, возможно, Булгаков, Толстой, Достоевский, Чехов – они все прекрасны, но сначала приходит невинный Пушкин, «я помню чудное мгновенье», а потом, чтобы защитить Пушкина, приходят русские танки. Потому все российское на данный момент для меня является токсичным абсолютно – это зараза, которая должна быть заблокирована», – заявил Мухарский.

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