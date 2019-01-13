Вслед за русскими Украина уличила во всех своих бедах МВФ

Автор:

Дементьев Иван

Международный валютный фонд (МВФ) «не вовремя» выделяет кредит. Именно так звучит суть обвинения, которое сегодня широко растиражировали СМИ. Украинские эксперты, критикующие МВФ, считают, что деньги выделяются в самый разгар экономического кризиса, и вместо поддержки страна сталкивается с сокращением иностранных инвестиций и навязывании товаров иностранных производителей.

То, что МВФ скорее вредит, чем помогает развивающимся странам, признают даже экономисты-рыночники. Вряд ли кто-то сможет назвать страну, которую эта трансграничная финансовая организация действительно спасла от экономического кризиса. Ну или хотя бы помогла удержаться на плаву в период спада. Но открыто с критикой и обвинениями в намеренном вредительстве в адрес таких могущественных финансовых организаций выступают довольно редко. Особенно в государствах, которые оказались полностью подконтрольными международным финансовым структурам.

Осмелели?

Уже который месяц подряд на Украине – в СМИ и на улицах, эксперты и «активисты» - открыто высказывают недовольство происходящим. Причина понятна: выборы - это время, когда можно открыто критиковать власть, не опасаясь попасть на следующий день в кабинет к следователю СБУ. Кроме того, на «свободе слова» можно заработать дополнительные очки, особенно рассуждая на экономические темы. Разговоры об «инвестициях и развитии» сегодня занимают чуть ли не половину информационного эфира украинских телеканалов. Даже несмотря на то, что в последние месяцы режим Порошенко буквально распродает страну по частям и вывозит за границу все, что можно продать на международном рынке.