Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Власти подло скрывают": Гаспарян отправил либеральный ″шлягер″ на гас...
"Чтобы помыться, растапливаем снег": жалобы "ВСУшника в Авдеевке&...
Угрожающего ″Северному потоку - 2″ американского посла ″политически изолировали″...
«Политическое лукавство перед выборами»: как Порошенко перевёл «всю зарплату» на...
Главная / В мире

Вслед за русскими Украина уличила во всех своих бедах МВФ

13 января 2019, 18:39  •  148 • В мире
Украинские эксперты обвинили руководство Международного валютного фонда в намеренном «отпугивании инвесторов»
Автор:
Дементьев Иван
Международный валютный фонд (МВФ) «не вовремя» выделяет кредит. Именно так звучит суть обвинения, которое сегодня широко растиражировали СМИ. Украинские эксперты, критикующие МВФ, считают, что деньги выделяются в самый разгар экономического кризиса, и вместо поддержки страна сталкивается с сокращением иностранных инвестиций и навязывании товаров иностранных производителей.
То, что МВФ скорее вредит, чем помогает развивающимся странам, признают даже экономисты-рыночники. Вряд ли кто-то сможет назвать страну, которую эта трансграничная финансовая организация действительно спасла от экономического кризиса. Ну или хотя бы помогла удержаться на плаву в период спада. Но открыто с критикой и обвинениями в намеренном вредительстве в адрес таких могущественных финансовых организаций выступают довольно редко. Особенно в государствах, которые оказались полностью подконтрольными международным финансовым структурам.
Осмелели?
Уже который месяц подряд на Украине – в СМИ и на улицах, эксперты и «активисты» - открыто высказывают недовольство происходящим. Причина понятна: выборы - это время, когда можно открыто критиковать власть, не опасаясь попасть на следующий день в кабинет к следователю СБУ. Кроме того, на «свободе слова» можно заработать дополнительные очки, особенно рассуждая на экономические темы. Разговоры об «инвестициях и развитии» сегодня занимают чуть ли не половину информационного эфира украинских телеканалов. Даже несмотря на то, что в последние месяцы режим Порошенко буквально распродает страну по частям и вывозит за границу все, что можно продать на международном рынке.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

148
Источник
Похожие новости
13 января 2019, 02:09
«Продолжат по инерции вкладывать деньги»: как военные разработки России могут сказаться на развитии системы ПРО США
13 января 2019, 15:09
«Возмутительная неточность»: Трамп отверг обвинения в сокрытии деталей переговоров с Путиным
13 января 2019, 18:39
Вслед за русскими Украина уличила во всех своих бедах МВФ
Загрузка...
12 января 2019, 16:39
Четверо человек погибли при взрыве газа в пекарне Парижа
12 января 2019, 13:24
Американское судно Kearsarge с сотнями морпехов движется в сторону Сирии
12 января 2019, 19:40
«Все окна в квартире разбились, дети паниковали»: что известно о взрыве в центре Парижа
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
13 января 2019, 05:39
Настоящий "американский кошмар" готовят Россия и Китай, но США не учитывают...
13 января 2019, 02:24
Лукашенко пригрозил расторгнуть союз с Россией (Роман Романов)
13 января 2019, 02:09
«Продолжат по инерции вкладывать деньги»: как военные разработки России могут сказать...
13 января 2019, 08:54
Google переименовал Российскую Федерацию в Мордор для украинцев
13 января 2019, 11:54
На Украине считают опасным возможное избрание Зеленского президентом
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 января 2019, 03:39
В ОБСЕ отреагировали на отказ Киева пускать наблюдателей из России на выборы президента
12 января 2019, 03:39
Киев может воевать с Москвой только на словах: Украинский полковник оценил состояние армии страны
09 января 2019, 20:24
"Разорванный" на куски Т-72М1 нигерийской армии оставили на поле боя - видео
12 января 2019, 11:56
Я иду в президенты
12 января 2019, 13:24
"Идет, чтобы побеждать": В предвыборную гонку на Украине вступит неожиданный новичок - заявление журналиста
08 января 2019, 08:39
"Ядерная загадка Москвы" вызывает "неслабую одышку" на Западе
11 января 2019, 04:54
На случай провала - "вторжение России": В Сети раскусили предвыборный "план Б" Порошенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.