Вслед за "тайными фото" в деле об МН17 появился "тайный свидетель": Наблюдал запуск

В частности, по словам представителя прокуратуры Тейса Бергера, у следствия есть свидетель, который видел, как ехал "Бук", видел солдат в танкистских шлемах и слышал запуск ракеты.

Он отметил, что тайный свидетель указан в деле как Х48 и прокуратура намерена допросить его ещё раз.

"Как и M58, на месте стрельбы присутствовал X48", - сказал он.

Отмечается, что свидетель, находясь 17 июля 2014 года во второй половине дня около "блокады" ДНР на дороге из Снежного в Саур-Могилу, он увидел, как ехал "Бук".

"Через несколько минут услышал и увидел, что ракета была запущена. X48 видел, как загорелось поле, и знал, где была запущена ракета", - сообщил представитель прокуратуры.

По словам Х48, после запуска ракеты "Бук" он выехал на дорогу. Также, по его словам, было четыре солдата в одинаковой форме. Униформа была цвета хаки, они были в шлемах с прикреплёнными ушами.

"Эти солдаты выглядели не так, как те, которые стояли на блокпосте", - цитирует "Утро.РУ" представителя прокуратуры.

По словам следственного судьи, показания Х48 "надёжны", сообщает "Интерфакс-Украина".

Ранее США похвастались "секретными фото" запуска ракеты по малайзийскому "Боингу" рейса МН17, которые якобы есть у них в наличии. США заявили о том, что не могут предоставить Нидерландам дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому "Боингу", который был сбит в 2014 году в небе над Донбассом.

В частности, суд запросил возможность добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты, якобы переданные спецслужбам Нидерландов, и таким образом рассекретить их. В ответ США прислали меморандум. Отмечается, что таким образом прокурор смог ознакомиться с засекреченными документами в конфиденциальном порядке.

США подтвердили, что они не могут предоставить дополнительные данные относительно запуска ракеты в дополнение к этому меморандуму.