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Вслед за "тайными фото" в деле об МН17 появился "тайный свидетель": Наблюдал запуск
11 июня 2020, 13:00 • 116 • Политика
После заявления американцев о "тайных фото" в деле о крушении МН17 в небе над Донбассом сообщается о "тайном свидетеле", который наблюдал запуск ракеты.
В частности, по словам представителя прокуратуры Тейса Бергера, у следствия есть свидетель, который видел, как ехал "Бук", видел солдат в танкистских шлемах и слышал запуск ракеты.
Он отметил, что тайный свидетель указан в деле как Х48 и прокуратура намерена допросить его ещё раз.
"Как и M58, на месте стрельбы присутствовал X48", - сказал он.
Отмечается, что свидетель, находясь 17 июля 2014 года во второй половине дня около "блокады" ДНР на дороге из Снежного в Саур-Могилу, он увидел, как ехал "Бук".
"Через несколько минут услышал и увидел, что ракета была запущена. X48 видел, как загорелось поле, и знал, где была запущена ракета", - сообщил представитель прокуратуры.
По словам Х48, после запуска ракеты "Бук" он выехал на дорогу. Также, по его словам, было четыре солдата в одинаковой форме. Униформа была цвета хаки, они были в шлемах с прикреплёнными ушами.
"Эти солдаты выглядели не так, как те, которые стояли на блокпосте", - цитирует "Утро.РУ" представителя прокуратуры.
По словам следственного судьи, показания Х48 "надёжны", сообщает "Интерфакс-Украина".
Ранее США похвастались "секретными фото" запуска ракеты по малайзийскому "Боингу" рейса МН17, которые якобы есть у них в наличии. США заявили о том, что не могут предоставить Нидерландам дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому "Боингу", который был сбит в 2014 году в небе над Донбассом.
В частности, суд запросил возможность добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты, якобы переданные спецслужбам Нидерландов, и таким образом рассекретить их. В ответ США прислали меморандум. Отмечается, что таким образом прокурор смог ознакомиться с засекреченными документами в конфиденциальном порядке.
США подтвердили, что они не могут предоставить дополнительные данные относительно запуска ракеты в дополнение к этому меморандуму.
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