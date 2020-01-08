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Вслед за "паузой" НАТО возглавляемая США коалиция начала вывод войск из Ирака
08 января 2020, 05:09 • 95 • В мире
Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака, сообщает Reuters. Отметим, что сутками ранее представленная в Ираке миссия НАТО сообщила, что временно приостанавливает тренировки в связи с нестабильностью ситуации в регионе.
Из Ирака в ближайшее время выведут войска проамериканской коалиции. В заявлении подконтрольной США структуры говорится, что контингент будет передислоцирован из Ирака в ближайшие недели.
Примечательно, что в послании коалиции говорится, будто само решение продиктовано уважением к суверенному праву Ирака.
При том что ранее иракский парламент узаконил пакет из шести пунктов, среди которых прекращение соглашения с коалицией, силы которой размещены в Ираке для борьбы с запрещённой в РФ группировкой "Исламское государство", и вывод иностранных войск из страны.
Отметим, что на днях миссия НАТО в Ираке сообщила о приостановке своей тренировочной миссии. Представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт пояснял, что миссия не сворачивает работу в этой стране, а на время нестабильности в регионе пока ставит её на паузу.
Кроме того, отметил он, власти США и руководство военного блока намерены контролировать и мониторить ситуацию в Ираке.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жёстко ответить на это. В Ираке и Иране последние пару дней проходили многочисленные акции, многие участники шествий требовали отомстить США за убийство Сулеймани и ещё 9 человек.
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