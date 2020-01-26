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Вслед за Путиным Трамп сделал историческое обращение о семье

26 января 2020, 12:09  •  81 • В мире
Американский лидер Дональд Трамп сделал по сути историческое обращение о семье. Примечательно то, что его речь прозвучала после выступления российского президента Владимира Путина, который говорил о важности роли семьи в судьбе нашей страны.
Накануне американский президент Дональд Трамп во время своего выступления на митинге "Марш за жизнь" в Вашингтоне (округ Колумбия) обратился с речью о семье. Напомним, что мероприятие направлено против абортов. А Трамп стал первым президентом США, который принял участие в подобном митинге.
Как отмечают американские издания, лидер США в течение многих лет был за "свободный выбор", сейчас занял позицию против абортов и в пятницу дал понять, что он планирует продолжить эту повестку дня.
Трамп заявил, что сейчас Америка "выступает за защиту семьи и за жизнь".
"У нас есть простая причина защищать права каждого ребёнка, рождённого и нерождённого, чтобы реализовать путь своей страны, - отметил он. - Каждая жизнь приносит любовь в этот мир. Каждый ребёнок приносит радость семье. Каждый человек заслуживает защиты".
Примечательно то, что такую проникновенную речь американский лидер произнёс после того, как российский президент Владимир Путин затронул тему семьи и детей в своём послании Федеральному Собранию.
"Судьба России, её историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет, зависит от того, сколько детей родится в российских семьях через год, через пять, десять лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни", - говорил Путин.

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