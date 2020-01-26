Вслед за Путиным Трамп сделал историческое обращение о семье

Накануне американский президент Дональд Трамп во время своего выступления на митинге "Марш за жизнь" в Вашингтоне (округ Колумбия) обратился с речью о семье. Напомним, что мероприятие направлено против абортов. А Трамп стал первым президентом США, который принял участие в подобном митинге.

Как отмечают американские издания, лидер США в течение многих лет был за "свободный выбор", сейчас занял позицию против абортов и в пятницу дал понять, что он планирует продолжить эту повестку дня.

Трамп заявил, что сейчас Америка "выступает за защиту семьи и за жизнь".

"У нас есть простая причина защищать права каждого ребёнка, рождённого и нерождённого, чтобы реализовать путь своей страны, - отметил он. - Каждая жизнь приносит любовь в этот мир. Каждый ребёнок приносит радость семье. Каждый человек заслуживает защиты".

Примечательно то, что такую проникновенную речь американский лидер произнёс после того, как российский президент Владимир Путин затронул тему семьи и детей в своём послании Федеральному Собранию.