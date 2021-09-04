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Вслед за предупреждением Сноудена: Apple сдала назад в проверке облачного контента

04 сентября 2021, 00:40  •  36 • В мире
В компании Apple заявили, что запуск проверки контента для iPhone на детское порно отложен.
В Apple пока не будут вводить проверку контента пользователей в облачном сервисе. Ранее в компании намеревались проверять iPhone на наличие изображений с детской порнографией. Однако, столкнувшись с критикой, в американской компании пока не намерены это внедрять.
В частности, ряд экспертов подчёркивали, что инициатива Apple создаст более масштабные риски в сфере защиты персональных данных.
В заявлении Apple указано, что они пока берут дополнительное время на сбор информации по этой теме, а также для того, чтобы "внести улучшения перед тем, как выпустить эти крайне важные инструменты для безопасности детей".
Ранее бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден из России выдал предупреждение всему миру.
Сноуден объяснил свои опасения на примере Apple. Так, указал он, как только Apple докажет, что они могут искать какой-то определённый контент на личных устройствах, это будет серьёзным нарушением приватности. В итоге это может привести к тому, что эту функцию государства захотят монополизировать.

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