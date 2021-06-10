Вслед за Польшей "шпиона" обнаружила Литва: Проходят обыски

Вслед за Польшей о поимке "шпионящего" в пользу России гражданина заявили в Литве. У подозреваемого проходят обыски.

Напомним, сегодня генпрокуратура Польши заявила о задержании "агента Кремля" - шпиона, который якобы собирал информацию в пользу России. По данным польского официального агентства РАР, задержанный является гражданином Польши и ранее работал в местном крупном издании Wprost. "Агентство внутренней безопасности задержало Януша Н., прокурор предъявил задержанному обвинение в шпионаже", - говорится в сообщении.

Теперь же якобы шпиона обнаружили в Литве. В сборе информации в пользу России обвинили депутата сейма Яниса Адамсонса. Генпрокуратура попросила от сейма дать согласие на обыск и арест парламентария, на что получила согласие.

Сам же политик не согласен с таким обвинением и всё отрицает.