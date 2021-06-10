|
Вслед за Польшей "шпиона" обнаружила Литва: Проходят обыски
10 июня 2021, 14:40 • 93 • Политика
Вслед за Польшей о поимке "шпионящего" в пользу России гражданина заявили в Литве. У подозреваемого проходят обыски.
Напомним, сегодня генпрокуратура Польши заявила о задержании "агента Кремля" - шпиона, который якобы собирал информацию в пользу России. По данным польского официального агентства РАР, задержанный является гражданином Польши и ранее работал в местном крупном издании Wprost. "Агентство внутренней безопасности задержало Януша Н., прокурор предъявил задержанному обвинение в шпионаже", - говорится в сообщении.
Теперь же якобы шпиона обнаружили в Литве. В сборе информации в пользу России обвинили депутата сейма Яниса Адамсонса. Генпрокуратура попросила от сейма дать согласие на обыск и арест парламентария, на что получила согласие.
Сам же политик не согласен с таким обвинением и всё отрицает.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
93
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 июня 2021, 05:05
|
08 июня 2021, 09:30
|
05 июня 2021, 16:25
|
08 июня 2021, 04:55
|
07 июня 2021, 01:25
|
06 июня 2021, 06:10
|
08 июня 2021, 11:20