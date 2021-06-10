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Вслед за Польшей "шпиона" обнаружила Литва: Проходят обыски

10 июня 2021, 14:40  •  93 • Политика
Вслед за Польшей о поимке "шпионящего" в пользу России гражданина заявили в Литве. У подозреваемого проходят обыски.
Напомним, сегодня генпрокуратура Польши заявила о задержании "агента Кремля" - шпиона, который якобы собирал информацию в пользу России. По данным польского официального агентства РАР, задержанный является гражданином Польши и ранее работал в местном крупном издании Wprost. "Агентство внутренней безопасности задержало Януша Н., прокурор предъявил задержанному обвинение в шпионаже", - говорится в сообщении.
Теперь же якобы шпиона обнаружили в Литве. В сборе информации в пользу России обвинили депутата сейма Яниса Адамсонса. Генпрокуратура попросила от сейма дать согласие на обыск и арест парламентария, на что получила согласие.
Сам же политик не согласен с таким обвинением и всё отрицает.

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