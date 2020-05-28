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Вслед за открытым небом? Захарова рассказала, какой ещё договор по безопасности хотят разорвать США

28 мая 2020, 23:55  •  71 • Политика
Власти США в ближайшее время могут попытаться отозвать свою подпись с Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопросы журналистов.
Данный документ был подписан Штатами ещё в 1996 году, однако не ратифицирован. Россия неоднократно заявляла, что именно из-за позиции США договор "завис". Теперь же Вашингтон может и вовсе отозвать свою подпись, полностью похоронив договор.
На это указывают различные информационные вбросы. Вашингтон принялся обвинять Россию в несоблюдении "американских стандартов" нулевого порога ядерных испытаний, готовя себе плацдарм для выхода из договора.
Точно так же в своё время США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также из Договора по открытому небу. Сперва обвинили в нарушениях Россию, а потом использовали это как повод для выхода.
"Впечатление такое, что американская администрация поставила перед собой задачу разрушить всё, что было достигнуто в области нераспространения и контроля над вооружениями за последние 50 лет", - отметила Захарова.

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