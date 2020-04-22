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Вслед за Освенцимом о русских-освободителях забыли и в Заксенхаузене?

22 апреля 2020, 20:35  •  132 • В России

Три тысячи заключенных концлагеря Заксенхаузен, большинство из которых составляли советские и польские пленные, успели спасти от смерти, (их собирались затопить в баржах на Балтике), подразделения 1-го Белорусского фронта, которые 22 апреля 1945 года вошли в Ораниенбург.

В основанном в 1936 году лагере смерти размещался учебный центр СС для «воспитания надзирателей в духе непреклонной жесткости по отношению к заключенным». А также так называемая «медицинская школа» - в ней проводили опыты над живыми людьми. Заключенных использовали и в качестве мишеней в лагерном «тире».

Через его застенки прошли около 200 тысяч человек Не менее 50 тысяч (по другим данным около 100 тысяч) были казнены или умерли от пыток. Такая судьба постигла все 13 тысяч советских военнопленных, доставленных в этот концлагерь осенью 1941-го.

Здесь проводились ежегодные мемориальные мероприятия. В этом году по решению Бранденбургского мемориального фонда было решено провести виртуальную дискуссию высоких чиновников, ученых и бывших узников из ряда европейских стран. Пригласили всех, кроме… представителей России. Отчасти повторилась история прошлого года, когда на тожественные мероприятия в память об освобождения Освенцима не позвали руководство страны, чьи солдаты освобождали и тот, находившийся на территории современной Польши, лагерь смерти, а послу РФ в Варшаве не дали слова...

С совместным заявлением по поводу недопустимости забвения подвига солдат и офицеров Красной армии, освобождавших и Заксенхаузен, и Освенцим, и Майданек, и Треблинку выступили главы Российского исторического и Российского военно-исторического обществ Сергей Нарышкин и Владимир Мединский.

- Любые попытки замалчивания роли советских воинов-освободителей – не просто лживы с точки зрения исторической объективности, но и влекут за собой утрату столь дефицитного ресурса, как доверие, - заявили Нарышкин и Мединский, -. Вся история Второй мировой войны учит нас, что его отсутствие приводит к неспособности объединять усилия во имя преодоления реальных, по-настоящему значимых угроз...

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