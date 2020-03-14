Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Гаагский суд доказал вину Украины в крушении МН-17
«Мы потеряли Львов, столица украинства теперь Луцк» – Фарион
«Мне это всё глубоко противно»: журналистка «Радио Свобода» рассказала об увольн...
"Люди! Люди!": До травли Валентины Терешковой опустились и бывший мэр,...
Главная / В мире

Вслед за навозом - газ: Как греки встретили мигрантов из Турции

14 марта 2020, 10:35  •  119 • В мире
На греко-турецкой границе уже который день продолжается вялотекущий конфликт. Подогревают его с территории Турции мигранты, пытающиеся прорваться на территорию Греции. Несколько дней назад на камни и гранаты со слезоточивым газом, прилетевшие с турецкой стороны, греческие фермеры ответили разбрызгиванием свиного навоза, а теперь полицейские задействовали огромный вентилятор, чтобы "сдуть" в сторону беснующихся мигрантов слезоточивый газ.
"Суперсредство" против нелегалов, пытающихся попасть в Грецию через заграждение в районе пограничного перехода, два дня назад применили местные фермеры, получив разрешение полиции.
На видео, появившемся в Сети, видно, как с проезжающего вдоль забора небольшого трактора в сторону мигрантов распыляется жидкость. Большего оскорбления для нелегалов сложно было придумать.
И вот сегодня греческая полиция, вспомнив приёмы израильских военных, отгонявших в сторону сектора Газа пламя от покрышек, которые жгли протестующие, тоже решила использовать огромный вентилятор. Механизм установили на военной машине и расположили её в Эвросе, рядом с пограничным переходом.
Таким образом слезоточивый газ от гранат, брошенных мигрантами, удалось "развернуть" обратно, в сторону Турции, пишет издание "Русские Афины".
Скриншот: Twitter/@e_amyna

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



119
Источник
Похожие новости
14 марта 2020, 01:35
"Война идёт": Украинский журналист "набросился" на секретаря посольства РФ и получил отпор
14 марта 2020, 03:35
Германия готова к гибели 1 млн человек, в США мечтают об апокалипсисе. Коронавирус из первых уст
14 марта 2020, 01:30
«Подогнать систему координат под реальность»: в МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17
14 марта 2020, 00:30
«Политика односторонних действий»: почему Китай обвинил США в нарушении мирового порядка
14 марта 2020, 01:35
"Гениальные реформаторы": На фоне пандемии коронавируса Украина закрывает "инфекционки"
14 марта 2020, 01:35
"Не может даже маски изготовить": Мардан расписал полное бессилие Европы перед коронавирусом
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 марта 2020, 01:35
"Война идёт": Украинский журналист "набросился" на секретаря посо...
14 марта 2020, 03:35
Германия готова к гибели 1 млн человек, в США мечтают об апокалипсисе. Коронавирус из...
14 марта 2020, 02:35
Взятки, грязь и дороговизна: евроукр-эмигрант в шоке от Шумерии (Руслан Осташко)
14 марта 2020, 05:35
Сивохо vs «Азов»: Почему не все равно, кто победит?
14 марта 2020, 01:30
«Подогнать систему координат под реальность»: в МИД России осудили высказывания власт...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 марта 2020, 03:35
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
11 марта 2020, 05:35
Россия сможет победить в нефтяной войне с США: NI увидел в развале ОПЕК "месть" за американские санкции
07 марта 2020, 23:35
"Голый, маленький и слева": Ультиматум Зеленского по Донбассу назвали "анекдотом дня"
13 марта 2020, 08:35
Гаагский суд доказал вину Украины в крушении МН-17
10 марта 2020, 20:35
Пробила лёд и всплыла: Атомная подлодка США появилась у военной базы России в Арктике
08 марта 2020, 06:35
Стрелков: Масштабная война неизбежна. Украина готовит мясорубку
08 марта 2020, 19:35
Пентагон потребовал, чтобы русские перестали вести себя плохо. Захарова в ответ обещала военную стройку
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.