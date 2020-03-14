Вслед за навозом - газ: Как греки встретили мигрантов из Турции

"Суперсредство" против нелегалов, пытающихся попасть в Грецию через заграждение в районе пограничного перехода, два дня назад применили местные фермеры, получив разрешение полиции.

На видео, появившемся в Сети, видно, как с проезжающего вдоль забора небольшого трактора в сторону мигрантов распыляется жидкость. Большего оскорбления для нелегалов сложно было придумать.

И вот сегодня греческая полиция, вспомнив приёмы израильских военных, отгонявших в сторону сектора Газа пламя от покрышек, которые жгли протестующие, тоже решила использовать огромный вентилятор. Механизм установили на военной машине и расположили её в Эвросе, рядом с пограничным переходом.

Таким образом слезоточивый газ от гранат, брошенных мигрантами, удалось "развернуть" обратно, в сторону Турции, пишет издание "Русские Афины".