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Вслед за навозом - газ: Как греки встретили мигрантов из Турции
14 марта 2020, 10:35 • 119 • В мире
На греко-турецкой границе уже который день продолжается вялотекущий конфликт. Подогревают его с территории Турции мигранты, пытающиеся прорваться на территорию Греции. Несколько дней назад на камни и гранаты со слезоточивым газом, прилетевшие с турецкой стороны, греческие фермеры ответили разбрызгиванием свиного навоза, а теперь полицейские задействовали огромный вентилятор, чтобы "сдуть" в сторону беснующихся мигрантов слезоточивый газ.
"Суперсредство" против нелегалов, пытающихся попасть в Грецию через заграждение в районе пограничного перехода, два дня назад применили местные фермеры, получив разрешение полиции.
На видео, появившемся в Сети, видно, как с проезжающего вдоль забора небольшого трактора в сторону мигрантов распыляется жидкость. Большего оскорбления для нелегалов сложно было придумать.
И вот сегодня греческая полиция, вспомнив приёмы израильских военных, отгонявших в сторону сектора Газа пламя от покрышек, которые жгли протестующие, тоже решила использовать огромный вентилятор. Механизм установили на военной машине и расположили её в Эвросе, рядом с пограничным переходом.
Таким образом слезоточивый газ от гранат, брошенных мигрантами, удалось "развернуть" обратно, в сторону Турции, пишет издание "Русские Афины".
Скриншот: Twitter/@e_amyna
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