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Вслед за минометами Украина заявила о разработке космических технологий

26 февраля 2019, 09:39  •  82 • Политика
Вслед за минометами, которые стабильно убивают собственные расчёты, на Украине решили взяться за космические технологии. О намерении построить плавучую платформу для ракетных пусков объявил завод "Южмаш".
После того, как украинские минометы (переделанные из советских разработок) начали выдавать стабильный результат в виде убийства собственных расчётов, в Киеве решили взяться за развитие космических технологий. На этот раз — на базе завода "Южмаш".
Директор "Южмаша" Сергей Войт обратил внимание на тот факт, что Украина не имеет собственного космодрома, хотя некогда на управляемом им заводе строили ракеты. "Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать её можно на Херсонщине", - пофантазировал он.
Войт признал, что проект нуждается в детальной проработке и согласованиях.
Отметим, "Южмаш" и КБ "Южное" действительно участвовали в разработках космических технологий, но — в советское время. После 1991 года "Южмаш" выживал за счёт российских заказов. Когда в 2014 году Киев отказался от сотрудничества с Москвой по многим отраслям, в том числе в космосе, работа завода остановилась.
Уже спустя год стало известно, что завод находится в плачевном состоянии — отключена подача технической воды, не работают санузлы, не выплачивается зарплата.
Некоторые надежды "Южмаш" связывал с международным проектом "Морской старт", но эти планы так и не были реализованы.

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