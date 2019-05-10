Вслед за марихуаной в Грузии потребовали легализовать проституцию

Ранее партия "Гирчи" добилась декриминализации в стране употребления марихуаны. Само название партии переводится с грузинского как "Шишка".

Кроме того, партия требует легализации в стране легких наркотиков и регулярно проводит акции против призыва в армию.

Комментируя инициативу по легализации проституции, член парламентского большинства депутат Давид Матикашвили заявил, что это требование не соответствует Конституции Грузии. По его словам, Конституция страны защищает семейные ценности.

"На мой взгляд, постановка этого вопроса неконституционна, и обсуждение этого вопроса не было", — подчеркнул Матикашвили.