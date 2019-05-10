Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Раскол среди раскольников: Филарет поссорился с Епифанием и возрождает Киевский ...
Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России
В Венгрии призвали дать автономию украинскому Закарпатью
В Крыму оценили запрос Украины в Международный трибунал
Главная / Политика

Вслед за марихуаной в Грузии потребовали легализовать проституцию

10 мая 2019, 16:39  •  23 • Политика
Лидер грузинской партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе призвал легализовать в стране проституцию. При этом движение открыло в своем офисе публичный дом, сообщает издание "Грузия Online".
Ранее партия "Гирчи" добилась декриминализации в стране употребления марихуаны. Само название партии переводится с грузинского как "Шишка".
Кроме того, партия требует легализации в стране легких наркотиков и регулярно проводит акции против призыва в армию.
Комментируя инициативу по легализации проституции, член парламентского большинства депутат Давид Матикашвили заявил, что это требование не соответствует Конституции Грузии. По его словам, Конституция страны защищает семейные ценности.
"На мой взгляд, постановка этого вопроса неконституционна, и обсуждение этого вопроса не было", — подчеркнул Матикашвили.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



23
Источник
Похожие новости
10 мая 2019, 13:24
В Венгрии призвали дать автономию украинскому Закарпатью
09 мая 2019, 19:09
МИД РФ призвал Иран больше не сворачивать свои обязательства в рамках ядерной сделки
10 мая 2019, 14:39
Лавров отметил значительные расхождения в позициях России и Японии по мирному договору
09 мая 2019, 15:54
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию с ядерной сделкой по Ирану
10 мая 2019, 10:09
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании курсом рубля – Bloomberg
09 мая 2019, 14:39
"Нам не стыдно смотреть в глаза ветеранам": Донбасс проведёт парад Победы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 мая 2019, 02:09
Это не геноцид? Депутат Верховной рады потребовал "обезлюдить Донбасс"
05 мая 2019, 06:39
И спел, и станцевал: Небензя в ООН исполнил песню "На побывку едет молодой моряк"
09 мая 2019, 14:39
"И Юлю пристроят": Твит о разоблачённых Соловьёвым "кукловодах" Зеленского стал вирусным
08 мая 2019, 02:54
Блогер на примере Крымского моста доказал, что Путин "управляет природными законами Вселенной"
09 мая 2019, 21:09
Западные СМИ о Дне Победы: Путин показал, что Россия — сверхдержава
09 мая 2019, 08:09
"У них рентгеновское зрение": Украинцы "опустошили" Крымский мост, сделав фотографии с ракурса снизу
10 мая 2019, 00:24
"Запрещена на государственном уровне, но не в сердце": Рунет восхитила смелость киевлянки, вышедшей со значком "Серп и молот"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.