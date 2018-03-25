Вслед за Крымским мостом Россия может построить Северокорейский

• 261 • Политика

О том, что КНДР и Россия ведут соответствующие переговоры, утверждает американская Washington Post.

Россия и Северная Корея обсуждают возможность построить мост, напрямую соединяющий территории Дальнего Востока и КНДР. Об этом пишет американская газета Washington Post, по информации из своих источников.

Сейчас граница между двумя государствами проходит по реке Туманной, через которую было открыто движение по железнодорожному мосту Дружбы в 1959 году. Однако автомобильного сообщения между Россией и КНДР нет до сих пор. В то же время Северную Корею и Китай объединяют 23 контрольно-пропускных пункта для автотранспорта.

Газета утверждает, что проект сейчас находится на стадии обсуждения. Опрошенные изданием эксперты сообщают, что объем торговли между Россией и Северной Кореей существенно снизился после введения санкций ООН, однако ситуация скоро может измениться.