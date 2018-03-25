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Вслед за Крымским мостом Россия может построить Северокорейский
25 марта 2018, 14:24 • 261 • Политика
О том, что КНДР и Россия ведут соответствующие переговоры, утверждает американская Washington Post.
Россия и Северная Корея обсуждают возможность построить мост, напрямую соединяющий территории Дальнего Востока и КНДР. Об этом пишет американская газета Washington Post, по информации из своих источников.
Сейчас граница между двумя государствами проходит по реке Туманной, через которую было открыто движение по железнодорожному мосту Дружбы в 1959 году. Однако автомобильного сообщения между Россией и КНДР нет до сих пор. В то же время Северную Корею и Китай объединяют 23 контрольно-пропускных пункта для автотранспорта.
Газета утверждает, что проект сейчас находится на стадии обсуждения. Опрошенные изданием эксперты сообщают, что объем торговли между Россией и Северной Кореей существенно снизился после введения санкций ООН, однако ситуация скоро может измениться.
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