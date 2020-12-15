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Вслед за харьковскими сёлами, свой собственный государственный флаг подняли и в Львовской области

15 декабря 2020, 14:50  •  370 • Украина
Флаг, в общем-то, почти украинский, на вид не сразу и отличишь, только жёлтый и голубой поменяли местами. Теперь сверху жёлтый. В Верхней Рожанке (1200 жителей) этот флаг уже развивается над сельсоветом, а вскоре аналогичные флаги поднимутся и в других сёлах, входящих в территориальную общину (громаду) Славска – в 43 населённых пунктах. В Киеве уже заявили, что не позволят «устроить второй Донбасс в Карпатах», но во Львове отчего-то помалкивают – так понравился новый флаг местных сепаратистов?
Что послужило причиной неожиданного «самоопределения» (или сепаратизма?) карпатцев, несложно догадаться. На днях Европейский союз объявил об окончательном разгроме Украины в арбитражных судах по вопросу о запрете экспорта леса-кругляка. Вырубкой промышляли местные жители, но Киев, недовольный «облысением» Карпат, прикрыл лавочку. Карпатцы долго наблюдали за тем, как той же вырубкой вместо них промышляют киевляне, близкие к руководству таможни и пограничных служб. Но ничего не придумывалось. А тут – такой повод! Европа объявила решение Киева незаконным, руби кругляк, сколько душе угодно, и тащи всё на запад! Обогащайся – не хочу! Теперь Украине предстоит снять свой запрет на экспорт, но в Киеве, понятное дело, не торопятся. Вот местные жители и решили поторопить Киев – устроив парад суверенитетов в самом центре «украинского Пьемонта». Кстати, к решению европейского суда на всякий случай «подверстали» резолюцию о том, что запрет на экспорт кругляка «несовместим» с соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Мол, вы там, в Киеве, призадумайтесь хорошенько.
Альтернативные флаги нового государства попытались было сорвать по приказу руководителя Славской администрации Владимира Бега («Мы – патриоты Украины и не позволим повторения донбасского сценария!») Но местные жители мало того, что отстояли свои «сепаратистские» полотнища, так ещё призвали подмогу в лице днепропетровского «активиста» Анатолия Балахнина, выступающего за регионализацию страны. Балахнин сотоварищи отбили все атаки, и отстояли свои знамёна. Кругляк, знаете ли, дело такое, не терпит унитарного подхода и киевского произвола. А накануне сельсовет Верхней Рожанки провозгласил власть «сельской рады» – её решениям теперь и будут подчиняться в первую очередь. А решениям Львова и Киева – во вторую и третью. Пора Зеленскому начинать ещё одну АТО.
Кстати, недавно подобное происходило в Харьковской области («Наша версия» об этом писала). Так вот, Киеву так и не удалось отрегулировать ситуацию – сельсоветы нескольких населённых пунктов на Слобожанщине продолжают жить самостийной жизнью без оглядки на Киев.

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