Вслед за Huawei: В чёрном списке Америки оказалось ещё пять китайских компаний

В чёрный список, который формирует американское Министерство торговли, вошли Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, Higon, Sugon и Цзяннаньский университет компьютерных технологий. Об этом сообщает Bloomberg .

Перечисленные компании, по мнению американских чиновников, представляют опасность для нацбезопасности США. При этом новые участники чёрного списка - исключительно лидеры в области разработок сверхскоростных компьютерных вычислений. Для того чтобы получать какую-либо продукцию от американских корпораций, им придётся получать специальные лицензии.

Напомним, что после того, как в этом списке оказалась известная китайская компания Huawei, от сотрудничества с ней поспешили отказаться в корпорации Google.