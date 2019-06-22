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Вслед за Huawei: В чёрном списке Америки оказалось ещё пять китайских компаний

22 июня 2019, 05:24  •  71 • В мире
В чёрном списке Америки вслед за Huawei оказалось ещё пять китайских компаний. Им также запретили без специальных лицензий покупать услуги компаний из США.
В чёрный список, который формирует американское Министерство торговли, вошли Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, Higon, Sugon и Цзяннаньский университет компьютерных технологий. Об этом сообщает Bloomberg .
Перечисленные компании, по мнению американских чиновников, представляют опасность для нацбезопасности США. При этом новые участники чёрного списка - исключительно лидеры в области разработок сверхскоростных компьютерных вычислений. Для того чтобы получать какую-либо продукцию от американских корпораций, им придётся получать специальные лицензии.
Напомним, что после того, как в этом списке оказалась известная китайская компания Huawei, от сотрудничества с ней поспешили отказаться в корпорации Google.

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