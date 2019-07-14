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Вслед за Габунией: Грузинский мэр обвинил Путина во лжи

14 июля 2019, 23:24  •  20 • Политика
Мэр Тбилиси Каха Каладзе вслед за журналистом "Рустави-2" Георгием Габуния обвинил президента России Владимира Путина во лжи, заявив, что тот якобы предоставляет населению неверную информацию о геноциде в Южной Осетии.
В Грузии разразился очередной скандал вокруг России и её президента Владимира Путина. После недавней провокации журналиста "Рустави-2" Георгия Габунии свои "пять копеек" в разлад между Москвой и Тбилиси внёс мэр последнего - Каха Каладзе. В беседе с журналистами, как пишет "Грузия Онлайн", он фактически обвинил Путина во лжи, заявив, что тот якобы предоставляет населению неверную информацию о геноциде в Южной Осетии в 1919-1920 годах.
"Это не первый случай, когда этот человек делает такие заявления и предоставляет населению неверную информацию", - пояснил Каладзе, позволив себе выпад в адрес российского лидера.
В частности, грузинского градоначальника задели слова Путина о том, что "при развале Российской Империи в годы Первой мировой войны Грузия предпринимала попытки поглощения Абхазии, образовалось Независимое грузинское государство, и при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала".
Каладзе утверждает, что Владимир Путин, мол, "проводит свою политику и называет те неверные факты, которые хочет". Судя по его словам, с точкой зрения президента России мэр Тбилиси не просто не согласен, но настаивает на иной версии исторических событий, отмечая, что именно ее в Грузии необходимо "объяснять детям - будущему поколению".
Больше того, на уточняющий вопрос журналистов градоначальник позволил себе скрытую угрозу в адрес Москвы.
"Разумеется, на это с нашей стороны должны последовать не только заявления, а заявления и действия", - предупредил он.
Впрочем, какие именно "действия" предпримет грузинская сторона, он уточнять не стал.

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