Вслед за Габунией: Грузинский мэр обвинил Путина во лжи

В Грузии разразился очередной скандал вокруг России и её президента Владимира Путина. После недавней провокации журналиста "Рустави-2" Георгия Габунии свои "пять копеек" в разлад между Москвой и Тбилиси внёс мэр последнего - Каха Каладзе. В беседе с журналистами, как пишет "Грузия Онлайн", он фактически обвинил Путина во лжи, заявив, что тот якобы предоставляет населению неверную информацию о геноциде в Южной Осетии в 1919-1920 годах.

"Это не первый случай, когда этот человек делает такие заявления и предоставляет населению неверную информацию", - пояснил Каладзе, позволив себе выпад в адрес российского лидера.

В частности, грузинского градоначальника задели слова Путина о том, что "при развале Российской Империи в годы Первой мировой войны Грузия предпринимала попытки поглощения Абхазии, образовалось Независимое грузинское государство, и при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала".

Каладзе утверждает, что Владимир Путин, мол, "проводит свою политику и называет те неверные факты, которые хочет". Судя по его словам, с точкой зрения президента России мэр Тбилиси не просто не согласен, но настаивает на иной версии исторических событий, отмечая, что именно ее в Грузии необходимо "объяснять детям - будущему поколению".

Больше того, на уточняющий вопрос журналистов градоначальник позволил себе скрытую угрозу в адрес Москвы.

"Разумеется, на это с нашей стороны должны последовать не только заявления, а заявления и действия", - предупредил он.

Впрочем, какие именно "действия" предпримет грузинская сторона, он уточнять не стал.