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Вслед за Францией и Германией "пала" Британия: Борис Джонсон объявил локдаун до декабря
01 ноября 2020, 15:35 • 72 • Политика
С 4 ноября Британия вводит жёсткий карантин из-за ситуации с коронавирусом. Премьер Борис Джонсон объявил, что локдаун продлится до декабря.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что с 4 ноября страна закрывается на карантин, который продлится минимум до декабря. Причиной стал резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
Сообщается, что во время действия локдауна не будут работать бары, рестораны и все непродовольственные магазины. Кроме того, на время действия карантина гражданам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости.
Ранее о похожих мерах было объявлено в Германии и Франции. В последней локдаун уже начал действовать, что привело к транспортному коллапсу в Париже. Люди спешили покинуть город до начала комендантского часа.
Также стоит отметить, что внешний локдаун объявила Белоруссия. Страна закрыла страну для всех иностранных граждан, за исключением граждан России и дипломатических работников.
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