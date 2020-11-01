Вслед за Францией и Германией "пала" Британия: Борис Джонсон объявил локдаун до декабря

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что с 4 ноября страна закрывается на карантин, который продлится минимум до декабря. Причиной стал резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Сообщается, что во время действия локдауна не будут работать бары, рестораны и все непродовольственные магазины. Кроме того, на время действия карантина гражданам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости.

Ранее о похожих мерах было объявлено в Германии и Франции. В последней локдаун уже начал действовать, что привело к транспортному коллапсу в Париже. Люди спешили покинуть город до начала комендантского часа.

Также стоит отметить, что внешний локдаун объявила Белоруссия. Страна закрыла страну для всех иностранных граждан, за исключением граждан России и дипломатических работников.