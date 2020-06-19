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Вслед за Эстонией Литва возмутилась обсуждением пакта Молотова - Риббентропа в России
19 июня 2020, 11:00 • 83 • В мире
В России снова обсуждают пакт Молотова - Риббентропа. В правительстве рассматривают законопроект, который осуждал принятый накануне Великой Отечественной войны пакт. В МИД Литвы выступают против его отмены. До этого против отмены законопроекта выступили в Эстонии: эстонские дипломаты заявляли о "глубокой обеспокоенности".
В Литве вслед за Эстонией возмутились обсуждением пакта Молотова - Риббентропа в России. В МИД Литвы выразили протест из-за нового законопроекта, который рассматривает правительство нашей страны. Литовский вице-министр иностранных дел Далюс Чекуолис надеется, что новый документ не примут. Речь идёт о том, что существовал документ, осуждающий пакт Молотова - Риббентропа, сейчас его предлагают отменить.
Весной 2020 года такое предложение внёс в Госдуму депутат Алексей Журавлёв. Он заявил, что это "не соответствует принципам исторической справедливости", а сам документ был принят под давлением "внешних сил".
Ранее обсуждением законопроекта в России уже возмущались в Эстонии, пишет ТАСС. Руководитель МИД страны Урмас Рейнсалу заявил, что недоволен этим фактом и выражает "глубокую обеспокоенность".
Пока оппоненты в странах мира злословят, Россия готовится к Параду Победы. Как пишут "Невские новости", на Дворцовой площади идет активная подготовка к первой сводной репетиции парада. Череду тренировок открыли пешие подразделения ЗВО.
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