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Вслед за Африкой Медведев решил восстановить экономику Афганистана
03 ноября 2019, 10:09 • 69 • Политика
В ходе выступления на расширенном заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС премьер России Дмитрий Медведев призвал продумать общие проекты по восстановлению экономики Афганистана, разрушенного за долгие годы борьбы с террористами.
С таким заявлением политик выступил в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По словам Медведева, нужно как можно сильнее способствовать мирному урегулированию и восстановлению жизни в Афганистане.
"Мы должны сделать всё, чтобы как можно больше способствовать налаживанию мирной жизни в Афганистане", - сказал премьер. По его словам, вчера эта тема обсуждалась им с главным исполнительным лицом Афганистана Абдуллой Абдуллой.
Конкретные проекты должны дать афганской экономике возможность выйти из кризиса, подчеркнул Медведев. По его словам, страна должна стать участником экономических и политических процессов, которые идут в регионе.
Напомним, ранее в ходе форума "Россия – Африка", который прошел в Сочи, была озвучена сумма долгов, списанных Россией африканским странам. Она достигла 20 млрд долларов. В ходе форума были заключены новые соглашения на сумму около 800 млрд рублей.
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