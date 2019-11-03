Вслед за Африкой Медведев решил восстановить экономику Афганистана

С таким заявлением политик выступил в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По словам Медведева, нужно как можно сильнее способствовать мирному урегулированию и восстановлению жизни в Афганистане.

"Мы должны сделать всё, чтобы как можно больше способствовать налаживанию мирной жизни в Афганистане", - сказал премьер. По его словам, вчера эта тема обсуждалась им с главным исполнительным лицом Афганистана Абдуллой Абдуллой.

Конкретные проекты должны дать афганской экономике возможность выйти из кризиса, подчеркнул Медведев. По его словам, страна должна стать участником экономических и политических процессов, которые идут в регионе.

Напомним, ранее в ходе форума "Россия – Африка", который прошел в Сочи, была озвучена сумма долгов, списанных Россией африканским странам. Она достигла 20 млрд долларов. В ходе форума были заключены новые соглашения на сумму около 800 млрд рублей.