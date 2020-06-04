Вскрытие тела Джорджа Флойда показало COVID-19 - The Guardian

Интересную деталь показало вскрытие тела Джорджа Флойда. Напомним, его жестокое убийство полицейским вызвало массовые бунты и погромы в США. Ранее выяснилось, что умер мужчина от удушения. Независимую экспертизу провела семья афроамериканца.

Газета The Guardian сообщила результаты полного отчёта вскрытия тела Флойда. Как оказалось, мужчина был инфицирован COVID-19. Тест мужчины "дал положительный результат на коронавирус в апреле".

Но, как уточняется, не коронавирус стал причиной его смерти. Об этом СМИ сообщает со ссылкой на офис судмедэкспертизы округа Хеннепин в штате Миннесота (США).