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Вскрытие тела Джорджа Флойда показало COVID-19 - The Guardian
04 июня 2020, 15:55 • 34 • В мире
Газета The Guardian сообщила результаты вскрытия тела Джорджа Флойда, жестокое убийство которого вызвало массовые бунты в США. Как показало вскрытие, афроамериканец был инфицирован COVID-19. Но не коронавирус стал причиной его смерти.
Интересную деталь показало вскрытие тела Джорджа Флойда. Напомним, его жестокое убийство полицейским вызвало массовые бунты и погромы в США. Ранее выяснилось, что умер мужчина от удушения. Независимую экспертизу провела семья афроамериканца.
Газета The Guardian сообщила результаты полного отчёта вскрытия тела Флойда. Как оказалось, мужчина был инфицирован COVID-19. Тест мужчины "дал положительный результат на коронавирус в апреле".
Но, как уточняется, не коронавирус стал причиной его смерти. Об этом СМИ сообщает со ссылкой на офис судмедэкспертизы округа Хеннепин в штате Миннесота (США).
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