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Вскрытие показало: Китайские учёные назвали характерную реакцию организма на коронавирус

28 февраля 2020, 23:24  •  150 • В мире
Китайские учёные обнародовали результаты вскрытия первого умершего от коронавируса. Они указали на характерную реакцию организма на инфекцию. "Характерной воспалительной реакцией является повреждение глубоких частей дыхательных путей и лёгочных альвеол", - приходят к выводу исследователи.
Новая смертоносная инфекция, вызываемая COVID-2019 и бушующая в Китае с конца декабря прошлого года, а теперь распространившаяся по миру, как оказалось, имеет одну характерную особенность. О том, как именно данный тип вируса влияет на организм заболевшего, рассказали китайские учёные, обнародовав данные вскрытия первого умершего от коронавируса - 85-летнего мужчины.
Результаты исследования были опубликованы в издании Journal of Forensic Medicine. И там указывается, что "характерной воспалительной реакцией является повреждение глубоких частей дыхательных путей и лёгочных альвеол". К такой реакции как раз и приводит, по мнению исследователей, вирусная пневмония, вызванная COVID-2019.
Как уточняет РИА ФАН, речь идёт о теле заболевшего мужчины, которого доставили в больницу в январе текущего года с множественным инфарктом мозга. При этом врачи не обнаружили у пациента ни кашля, ни высокой температуры, ни иных признаков того, что мужчина заражён коронавирусом.
Только на десятый день пребывания в лечебном учреждении пациент пожаловался на першение в горле. Тогда же и температура поднялась, а компьютерная томография показала в обоих лёгких очаги инфекции. И только почти две недели спустя после поступления в больницу тест подтвердил у мужчины наличие коронавируса. А ещё через две недели пациент умер.
Ученые также обратили внимание на то, что патологический процесс в тканях при коронавирусе похож на последствия атипичной пневмонии. Но COVID-2019 вызывает менее серьезные уплотнения. Эксперты пока не могут однозначно ответить: поражает ли коронавирус еще какие-то органы, кроме легких.

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