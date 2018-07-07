«Вскрыть ватку». Новый термин в социальной полемике • 297 • Аналитика







Этот скандал и последовавшая затем показательная порка госпожи Паниной довольно широко известны завсегдатаям сетей Facebook и Vkontakte. Но, поскольку у нас есть основания думать, что большинство завсегдатаев «ВО» являются суровыми мачо, интересующимися оружием и войной, а не скандалами в богомерзких соцсетях, дадим немного фактуры. Это необходимо, поскольку скандал скандалу рознь, и иногда нужно обращать внимание даже на истерически визжащих дам: войны начинались и из-за меньшего.





Однажды директор PR-департамента крупной сети строительных супермаркетов Галина Панина, раздраженная неподобающей, как ей показалось, радостью российских болельщиков по поводу очередной победы нашей национальной сборной, позволила себе написать брезгливый пост, в котором использовались словечки вроде «победобесие», а также в пику «ватникам» рассказывалась страшная история про то, как ужасные болельщики российской сборной сожгли женщину.



Женщина с ожогами действительно поступила в больницу в указанное время. Но нигде, ни под каким видом, ни под каким соусом и даже полунамеком эта трагедия не связывалась с действиями каких-либо болельщиков.







Нигде, кроме упомянутого поста Галины Паниной.



Понятная реакция аудитории поначалу вызвала у госпожи Паниной только презрительную ухмылку. Следующий её пост был посвящен тому, как удачно она «вскрыла ватку» в своей френд-ленте, и тому удовольствию, с которым она эту «ватку» теперь перебанит.



Но что-то пошло не так. Всех забанить не получилось. Вдобавок скандал набирал обороты. В оппонентах у «Галюси», как ласково называли её сослуживцы и единомышленники, оказались довольно известные люди, в частности, Марина Юденич, известный блогер, советник губернатора Московской области по вопросам развития гражданского общества и правам человека. Именно она и обратила внимание широких народных масс на этот пост, запустив цепную реакцию репостов и возмущенных комментариев.



Дальше был настоящий «пир духа». Посты удалялись, скрывались, правились. Стороны оскорбляли друг друга. Панина грозила Юденич судом и утверждала, что она уже «на связи с Администрацией» — да-да, той самой, которая с большой буквы! Юденич, надо отдать ей должное, от своих слов не отказалась, прокомментировав претензии Паниной в том духе, что, если человек глуп, то называть его дураком вовсе не преступно.



В ход шли разные аргументы. Например, в какой-то момент Галина Панина с пафосом заявила, что никто не может обвинять в непатриотизме её, потомка графа Панина, который «подарил России конституцию». С тех пор её иногда с иронией называют «графиней», хотя фейковость этого утверждения была разоблачена почти сразу: род Паниных не оставил прямых потомков, которые носили бы эту фамилию.



Моментально вскрылось и лицемерие PR-директора уважаемой некогда сети магазинов: «вскрывая ватку» у себя в «Фейсбуке», она, оказывается, не чуралась появляться на молодежном форуме «Территория смыслов» и проводить там занятия с патриотически настроенной молодежью. Хотя это, в общем, привычно, и вряд ли кто-то удивился бы, дорасти она со временем до члена партии «Единая Россия» и депутата Госдумы.



В общем, это было весьма искрометно. Но детали скандала все-таки не самое главное, о чем автор хотел бы вам рассказать. Просто без них сложить этот пазл ну никак не получится…



Отдельно хотелось бы отметить позицию «Леруа Мерлен», работодателя Галины. Она в некотором роде симптоматична. Quid pro quo. Украина за Крым



Сначала руководство сети высказалось в том духе, что высказывания их сотрудника – сугубо его личное дело. Но по мере того, как скандал набирал обороты, менялось и отношение фирмы. В какой-то момент госпожу Панину «временно отстранили» от должности, а потом и вовсе уволили.



Правда, это вряд ли можно назвать сознательным дрейфом в сторону здравого смысла и элементарной порядочности: скорее, это была вынужденная реакция компании на бойкот, который ей объявили как обычные обыватели, так и довольно известные личности. Их список довольно широк, поэтому ограничимся только цитатой Маргариты Симоньян:



Запретила своим домашним что-либо покупать в «Леруа Мерлен». А вдруг это заразно?



А ведь помимо пусть известных, но всё-таки частных лиц, были сообщения и об отказах от сотрудничества с «Леруа» и корпоративных клиентов. Оказывается, не все российские предприниматели за копейку Родину продадут, и руководству французского торгового гиганта пришлось это учитывать.



Однако, несмотря на этот кажущийся хэппи-энд, я далек от того, чтобы торжествовать по поводу безоговорочной победы нашего гражданского общества.



Да, это здорово, что наше общество избавляется от вируса всепрощенчества, который настойчиво прививался ему на протяжении вот уже нескольких десятилетий. Все разговоры про глупую девочку, которая просто брякнула, не подумав, а на неё открыли настоящую охоту и затравили, вряд ли заслуживают серьезного отношения хотя бы потому, что с кого-то нужно начинать, и «глупые девочки» должны хотя бы на таком примере понимать, что лить грязь на свой народ, оскорблять его и постить непроверенные фейки может быть чревато последствиями.



И все-таки пока рано писать победные реляции. Ведь эта «графиня» совсем не одинока в своем отношении к стране, в которой живет, и к людям, которые её, без преувеличения, кормят. Увы, но мы знаем про целые «резервации» её единомышленников, которых государство сытно кормит, обеспечивает грантами, государственными премиями и статусными наградами, назначает на высокие посты и приглашает в Кремль по самым разным поводам. Американцы рвутся к Каспию на плечах «бармалеев»



Да, все эти «графини Панины» почти всю жизнь видят перед глазами яркие примеры того, что в России выгодно быть русофобом. Хочешь, чтобы твою радиостанцию содержал наполовину государственный «Газпром»? Ругай Россию, презирай её народ, рассуждай о том, на сколько частей ей следовало бы развалиться, и государство обязательно заметит тебя! Заметит, чтобы обласкать, обогреть, обеспечить.



Хочешь стать завсегдатаем ток-шоу на государственных телеканалах? О, это проще простого! Не надо быть умным, образованным, интересным – достаточно просто быть русофобом, и для тебя найдется уютное местечко «в обойме».



Нет, как разумный человек, я понимаю, что кремлевские политтехнологи не зря кушают свой хлеб, и самые завзятые русофобы, сами того не желая, льют воду на мельницу действующей государственной машины. Но дело в том, что польза от таких технологий едва ли превышает вред. Мы платим за них довольно страшную цену – платим душами таких вот дамочек, которые за чистую монету принимают дешевый успех Амнуэлей, Латыниных, Ройзманов, Собчак, Венедиктовых…



А ведь могла бы вырасти приличным человеком и родить какому-нибудь славному «ватнику» пару крепких, здоровых детишек!



Но пока, увы, не похоже, что даже эта показательная порка сделает умнее кого-то из любителей «вскрыть ватку». Даже саму Панину это вряд ли чему-то научит. И уж тем более не заставит раскаяться.



Боюсь, вместо раскаяния и мольбы о прощении мы увидим нечто иное. А именно: госпожа Панина станет колумнисткой «Эха Москвы» и напишет ещё немало постов про «ватку», «победобесие» и прочие пороки этого ужасного русского народа.



А вы, дорогие читатели, будете эти её посты оплачивать. Нет, не напрямую, а через «Газпром», который наполовину как бы принадлежит вам.



И оплачивать будете хорошо, потому что «графине» нужно демонстрировать дорогие туалеты, вкусную еду, тропические пляжи и прочие атрибуты принадлежности к «элите».



Да и чем она хуже Венедиктова, в конце-то концов? Несколько дней назад в российских соцсетях разразился очередной скандал. Причиной его стала Галина Панина, PR-директор сети строительных супермаркетов «Leroy Merlin», позволившая себе несколько публичных заявлений, оскорбивших, без преувеличения, десятки миллионов россиян.Этот скандал и последовавшая затем показательная порка госпожи Паниной довольно широко известны завсегдатаям сетей Facebook и Vkontakte. Но, поскольку у нас есть основания думать, что большинство завсегдатаев «ВО» являются суровыми мачо, интересующимися оружием и войной, а не скандалами в богомерзких соцсетях, дадим немного фактуры. Это необходимо, поскольку скандал скандалу рознь, и иногда нужно обращать внимание даже на истерически визжащих дам: войны начинались и из-за меньшего.Однажды директор PR-департамента крупной сети строительных супермаркетов Галина Панина, раздраженная неподобающей, как ей показалось, радостью российских болельщиков по поводу очередной победы нашей национальной сборной, позволила себе написать брезгливый пост, в котором использовались словечки вроде «победобесие», а также в пику «ватникам» рассказывалась страшная история про то, как ужасные болельщики российской сборной сожгли женщину.Женщина с ожогами действительно поступила в больницу в указанное время. Но нигде, ни под каким видом, ни под каким соусом и даже полунамеком эта трагедия не связывалась с действиями каких-либо болельщиков.Нигде, кроме упомянутого поста Галины Паниной.Понятная реакция аудитории поначалу вызвала у госпожи Паниной только презрительную ухмылку. Следующий её пост был посвящен тому, как удачно она «вскрыла ватку» в своей френд-ленте, и тому удовольствию, с которым она эту «ватку» теперь перебанит.Но что-то пошло не так. Всех забанить не получилось. Вдобавок скандал набирал обороты. В оппонентах у «Галюси», как ласково называли её сослуживцы и единомышленники, оказались довольно известные люди, в частности, Марина Юденич, известный блогер, советник губернатора Московской области по вопросам развития гражданского общества и правам человека. Именно она и обратила внимание широких народных масс на этот пост, запустив цепную реакцию репостов и возмущенных комментариев.Дальше был настоящий «пир духа». Посты удалялись, скрывались, правились. Стороны оскорбляли друг друга. Панина грозила Юденич судом и утверждала, что она уже «на связи с Администрацией» — да-да, той самой, которая с большой буквы! Юденич, надо отдать ей должное, от своих слов не отказалась, прокомментировав претензии Паниной в том духе, что, если человек глуп, то называть его дураком вовсе не преступно.В ход шли разные аргументы. Например, в какой-то момент Галина Панина с пафосом заявила, что никто не может обвинять в непатриотизме её, потомка графа Панина, который «подарил России конституцию». С тех пор её иногда с иронией называют «графиней», хотя фейковость этого утверждения была разоблачена почти сразу: род Паниных не оставил прямых потомков, которые носили бы эту фамилию.Моментально вскрылось и лицемерие PR-директора уважаемой некогда сети магазинов: «вскрывая ватку» у себя в «Фейсбуке», она, оказывается, не чуралась появляться на молодежном форуме «Территория смыслов» и проводить там занятия с патриотически настроенной молодежью. Хотя это, в общем, привычно, и вряд ли кто-то удивился бы, дорасти она со временем до члена партии «Единая Россия» и депутата Госдумы.В общем, это было весьма искрометно. Но детали скандала все-таки не самое главное, о чем автор хотел бы вам рассказать. Просто без них сложить этот пазл ну никак не получится…Отдельно хотелось бы отметить позицию «Леруа Мерлен», работодателя Галины. Она в некотором роде симптоматична.Сначала руководство сети высказалось в том духе, что высказывания их сотрудника – сугубо его личное дело. Но по мере того, как скандал набирал обороты, менялось и отношение фирмы. В какой-то момент госпожу Панину «временно отстранили» от должности, а потом и вовсе уволили.Правда, это вряд ли можно назвать сознательным дрейфом в сторону здравого смысла и элементарной порядочности: скорее, это была вынужденная реакция компании на бойкот, который ей объявили как обычные обыватели, так и довольно известные личности. Их список довольно широк, поэтому ограничимся только цитатой Маргариты Симоньян:А ведь помимо пусть известных, но всё-таки частных лиц, были сообщения и об отказах от сотрудничества с «Леруа» и корпоративных клиентов. Оказывается, не все российские предприниматели за копейку Родину продадут, и руководству французского торгового гиганта пришлось это учитывать.Однако, несмотря на этот кажущийся хэппи-энд, я далек от того, чтобы торжествовать по поводу безоговорочной победы нашего гражданского общества.Да, это здорово, что наше общество избавляется от вируса всепрощенчества, который настойчиво прививался ему на протяжении вот уже нескольких десятилетий. Все разговоры про глупую девочку, которая просто брякнула, не подумав, а на неё открыли настоящую охоту и затравили, вряд ли заслуживают серьезного отношения хотя бы потому, что с кого-то нужно начинать, и «глупые девочки» должны хотя бы на таком примере понимать, что лить грязь на свой народ, оскорблять его и постить непроверенные фейки может быть чревато последствиями.И все-таки пока рано писать победные реляции. Ведь эта «графиня» совсем не одинока в своем отношении к стране, в которой живет, и к людям, которые её, без преувеличения, кормят. Увы, но мы знаем про целые «резервации» её единомышленников, которых государство сытно кормит, обеспечивает грантами, государственными премиями и статусными наградами, назначает на высокие посты и приглашает в Кремль по самым разным поводам.Да, все эти «графини Панины» почти всю жизнь видят перед глазами яркие примеры того, что в России выгодно быть русофобом. Хочешь, чтобы твою радиостанцию содержал наполовину государственный «Газпром»? Ругай Россию, презирай её народ, рассуждай о том, на сколько частей ей следовало бы развалиться, и государство обязательно заметит тебя! Заметит, чтобы обласкать, обогреть, обеспечить.Хочешь стать завсегдатаем ток-шоу на государственных телеканалах? О, это проще простого! Не надо быть умным, образованным, интересным – достаточно просто быть русофобом, и для тебя найдется уютное местечко «в обойме».Нет, как разумный человек, я понимаю, что кремлевские политтехнологи не зря кушают свой хлеб, и самые завзятые русофобы, сами того не желая, льют воду на мельницу действующей государственной машины. Но дело в том, что польза от таких технологий едва ли превышает вред. Мы платим за них довольно страшную цену – платим душами таких вот дамочек, которые за чистую монету принимают дешевый успех Амнуэлей, Латыниных, Ройзманов, Собчак, Венедиктовых…А ведь могла бы вырасти приличным человеком и родить какому-нибудь славному «ватнику» пару крепких, здоровых детишек!Но пока, увы, не похоже, что даже эта показательная порка сделает умнее кого-то из любителей «вскрыть ватку». Даже саму Панину это вряд ли чему-то научит. И уж тем более не заставит раскаяться.Боюсь, вместо раскаяния и мольбы о прощении мы увидим нечто иное. А именно: госпожа Панина станет колумнисткой «Эха Москвы» и напишет ещё немало постов про «ватку», «победобесие» и прочие пороки этого ужасного русского народа.А вы, дорогие читатели, будете эти её посты оплачивать. Нет, не напрямую, а через «Газпром», который наполовину как бы принадлежит вам.И оплачивать будете хорошо, потому что «графине» нужно демонстрировать дорогие туалеты, вкусную еду, тропические пляжи и прочие атрибуты принадлежности к «элите».Да и чем она хуже Венедиктова, в конце-то концов? Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 297 Источник Похожие новости Зачем Америка переименовывает огромную часть Восточного полушария Сколько может стоить наша безопасность? Сирия вернула юг страны усилием российской дипломатии

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