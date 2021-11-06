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Вскрылся смертельный диагноз у президента. Его хирург ответил "конкретно"

06 ноября 2021, 02:10  •  87 • Политика
Стало известно о смертельной болезни президента Чехии Милоша Земана. Его хирург Павел Пафко ответил "конкретно" на вопрос журналистов о диагнозе главы государства: "Цирроз печени".
Хирург, представитель медицинского консилиума по мониторингу за состоянием здоровья президента Чехии Павел Пафко раскрыл диагноз лидера республики Милоша Земана.
Хроническая болезнь печени. Конкретно - цирроз печени,
- сообщил прессе врач.
Он уточнил, что данный недуг характеризуется тем, что способен несколько лет прогрессировать без явных симптомов либо с едва заметными признаками.
Пафко информировал, что в настоящее время глава государства находится в Центральном военном госпитале, где пробудет ещё почти месяц. Сейчас жизнедеятельность лидера страны поддерживают с помощью искусственного кормления. Для этого к его желудку подвели специальный зонд.
Земана госпитализировали ещё в середине октября. Тогда сообщалось, что его положили на интенсивную терапию. Однако диагноз чешского президента до этого не раскрывали.

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