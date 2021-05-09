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Вскрылся очередной обман вокруг русской вакцины
09 мая 2021, 22:45 • 71 • Политика
Вскрылся очередной обман, связанный с русской вакциной от коронавируса "Спутник V". Так, в РФПИ назвали вбросом недавнюю публикацию в газете Bild, посвящённую поставкам препарата в Германию.
Российский фонд прямых инвестиций отреагировал на публикацию в немецкой ежедневной газете Bild о договорённостях между Москвой и Берлином по поводу отправки в ФРГ препарата "Спутник V".
В статье утверждалось, что якобы процесс изготовления новых партий вакцины может сдвинуться на конец лета, из-за чего у властей Германии попросту отпадёт необходимость закупать русское лекарство - будто бы к тому моменту страна уже будет располагать необходимым объёмом других препаратов от коронавируса.
В РФПИ данные сообщения назвали вбросом. Представители организации подчеркнули, что диалог с руководством ФРГ по этой теме по-прежнему продолжается и что поставки могут стартовать уже в начале лета. Причём это не нанесёт никакого урона аналогичному сотрудничеству с другими государствами.
По мнению руководства фонда, данная публикация - это не более чем элемент информационной кампании западных СМИ, задача которой - помешать реализации "Спутника V" на рынках Европы.
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