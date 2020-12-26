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Вскрылся большой обман США и Израиля: "Военный удар вполне возможен, но…"
26 декабря 2020, 20:20 • 196 • Политика
Вскрылся большой обман США и Израиля. Политолог Карине Геворгян считает, что, несмотря на всю браваду в адрес Ирана, Вашингтон и Тель-Авив не перейдут к масштабным боевым действиям против Тегерана. Впрочем, "разовый военный удар вполне возможен", считает эксперт.
Политолог, востоковед Карине Геворгян оценила сложившуюся напряжённую ситуацию в отношениях США и Израиля с Ираном. Свой прогноз она дала в беседе с корреспондентом Царьграда.
Ранее политтехнолог Марат Баширов, комментируя обостряющиеся противоречия сторон в своём Telegram-канале "Политджойстик", не исключил, что Дональд Трамп может лишиться звания американского президента, не развязавшего ни одной войны, потому что его политика подвела к возможному началу реального военного конфликта с Тегераном.
Геворгян, однако, считает, что за бравадой Вашингтона и его главного союзника в регионе, Тель-Авива, в действительности не стоит никаких масштабных планов по началу настоящих атак против Ирана. Впрочем, отдельные эпизоды стычек всё же возможны, добавила специалист.
Она добавила, что конфликт Ирана и Израиля тоже вряд ли обернётся крупным военным противостоянием в ближайшей перспективе.
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