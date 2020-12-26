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Вскрылся большой обман США и Израиля: "Военный удар вполне возможен, но…"

26 декабря 2020, 20:20  •  196 • Политика
Вскрылся большой обман США и Израиля. Политолог Карине Геворгян считает, что, несмотря на всю браваду в адрес Ирана, Вашингтон и Тель-Авив не перейдут к масштабным боевым действиям против Тегерана. Впрочем, "разовый военный удар вполне возможен", считает эксперт.
Политолог, востоковед Карине Геворгян оценила сложившуюся напряжённую ситуацию в отношениях США и Израиля с Ираном. Свой прогноз она дала в беседе с корреспондентом Царьграда.
Ранее политтехнолог Марат Баширов, комментируя обостряющиеся противоречия сторон в своём Telegram-канале "Политджойстик", не исключил, что Дональд Трамп может лишиться звания американского президента, не развязавшего ни одной войны, потому что его политика подвела к возможному началу реального военного конфликта с Тегераном.
Геворгян, однако, считает, что за бравадой Вашингтона и его главного союзника в регионе, Тель-Авива, в действительности не стоит никаких масштабных планов по началу настоящих атак против Ирана. Впрочем, отдельные эпизоды стычек всё же возможны, добавила специалист.
Я разговаривала с военными экспертами, и та концентрация американских вооружений, которая наблюдается в регионе, это, по их мнению, плановый объём, ничего экстраординарного они в этом не видят. С моей точки зрения, какой-то военный удар по Ирану вполне возможен, но он не превратится в войну, а будет разовым. Широкомасштабные военные действия - они бессмысленны для США, это не решит политических задач, потому что для того, чтобы поставить Иран на колени, нужно как минимум миллионную армию. Которой, естественно, у американцев нет, - отметила политолог.
Она добавила, что конфликт Ирана и Израиля тоже вряд ли обернётся крупным военным противостоянием в ближайшей перспективе.
Территориальных каких-то претензий у Тегерана просто нет, он не собирается вести войну на этой территории, я не вижу никаких оснований для этого. При этом именно Израиль постоянно предлагал провести военную операцию против Ирана. Но с моей точки зрения, наверное, и сами израильтяне прекрасно понимают, что они могут быть только вспомогательным звеном в этой истории, - подытожила Геворгян.

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