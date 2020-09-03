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Вскрылись планы Лукашенко по объединению Белоруссии и Украины

03 сентября 2020, 08:50  •  110 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Президента республики сдал экс-глава Европейского совета
Дональд Туск рассказал о любопытном разговоре с Александром Лукашенко.
По словам экс-главы Европейского совета и бывшего польского премьера, речь идет о ситуации в 2014 году, когда в Незалежной были "жаркие дни кризиса". Белоруссия выполняла роль некого посредника между Россией, Украиной и ЕС.
Туск раскрыл подробности телефонного разговора – политик утверждает, что Лукашенко планировал создать союз Минска и Киева и возглавить его. Белорусский лидер позвонил сам и заявил о необходимости убедить Европу в том, что объединение двух стран станет залогом разрешения украинской проблемы мирным путем.
Лукашенко тогда дал понять, что у России есть некие "агрессивные планы", передает "Свободная пресса". Однако Туск вывел белорусского президента на чистую воду – в беседе с порталом Onet он заявил, что тот на самом деле мог действовать в собственных интересах, ибо боялся лишиться президентского поста. Судьба Незалежной его не особо волновала.
При этом Туск все же отметил в разговоре с журналистами, что Лукашенко оказал положительное влияние на урегулирование ситуации, пишет сайт телеканала "360".
Теперь в помощи нуждается сама Белоруссия – после выборов президента 9 августа там начались протесты. Напомним, Москва ранее договорилась с Минском, что в случае необходимости ее окажет. Между тем накануне бывший глава Польши Александр Квасьневский заявил, что Россия заинтересована в замене Лукашенко – такой вариант, по его мнению, станет лучшим для Москвы.

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