Вскрылась связь семьи Собчак с Байденом

Джо Байден. Фото: Biden Transition TV via CNP/Med/www.globallookpress.com

Телеведущая обнародовала эксклюзивный материал

Ксения Собчак разместила в Сети весьма любопытный кадр – на раритетной фотографии вместе с новым главой Белого дома Джо Байденом позирует ее отец Анатолий Собчак.



По словам скандально известной светской львицы и бывшего кандидата в президенты России, ее родитель был знаком с нынешним победителем в гонке за пост главнокомандующего Америки.

Впрочем, Ксения Собчак не стала пояснять, откуда ее отец, занимавший должность мэра Санкт-Петербурга, знал новоиспеченного президента США. Знаменитость ограничилась короткой, но интригующей подписью к фотографии. Уникальный кадр опубликован в телеграм-канале звезды "Кровавая барыня".

"Ого. Нашла фото папы с Байденом", – написала телеведущая.

Напомним, ситуация в Соединенных Штатах Америки напряжена до предела. На днях американцы, несогласные с провалом Дональда Трампа, решили штурмом взять Капитолий. По мнению члена Совфеда Владимира Джабарова, внутренний американский конфликт может аукнуться нашей стране – высокопоставленные представители США обязательно найдут "русский след" в беспорядках.