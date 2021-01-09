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Вскрылась связь семьи Собчак с Байденом

09 января 2021, 15:15  •  236 • Политика
Джо Байден. Фото: Biden Transition TV via CNP/Med/www.globallookpress.com
Телеведущая обнародовала эксклюзивный материал
Ксения Собчак разместила в Сети весьма любопытный кадр – на раритетной фотографии вместе с новым главой Белого дома Джо Байденом позирует ее отец Анатолий Собчак.
По словам скандально известной светской львицы и бывшего кандидата в президенты России, ее родитель был знаком с нынешним победителем в гонке за пост главнокомандующего Америки.
Впрочем, Ксения Собчак не стала пояснять, откуда ее отец, занимавший должность мэра Санкт-Петербурга, знал новоиспеченного президента США. Знаменитость ограничилась короткой, но интригующей подписью к фотографии. Уникальный кадр опубликован в телеграм-канале звезды "Кровавая барыня".
"Ого. Нашла фото папы с Байденом", – написала телеведущая.
Напомним, ситуация в Соединенных Штатах Америки напряжена до предела. На днях американцы, несогласные с провалом Дональда Трампа, решили штурмом взять Капитолий. По мнению члена Совфеда Владимира Джабарова, внутренний американский конфликт может аукнуться нашей стране – высокопоставленные представители США обязательно найдут "русский след" в беспорядках.

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