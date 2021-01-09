|
Вскрылась связь семьи Собчак с Байденом
09 января 2021, 15:15 • 236 • Политика
Телеведущая обнародовала эксклюзивный материал
Ксения Собчак разместила в Сети весьма любопытный кадр – на раритетной фотографии вместе с новым главой Белого дома Джо Байденом позирует ее отец Анатолий Собчак.
По словам скандально известной светской львицы и бывшего кандидата в президенты России, ее родитель был знаком с нынешним победителем в гонке за пост главнокомандующего Америки.
Впрочем, Ксения Собчак не стала пояснять, откуда ее отец, занимавший должность мэра Санкт-Петербурга, знал новоиспеченного президента США. Знаменитость ограничилась короткой, но интригующей подписью к фотографии. Уникальный кадр опубликован в телеграм-канале звезды "Кровавая барыня".
"Ого. Нашла фото папы с Байденом", – написала телеведущая.
Напомним, ситуация в Соединенных Штатах Америки напряжена до предела. На днях американцы, несогласные с провалом Дональда Трампа, решили штурмом взять Капитолий. По мнению члена Совфеда Владимира Джабарова, внутренний американский конфликт может аукнуться нашей стране – высокопоставленные представители США обязательно найдут "русский след" в беспорядках.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
236
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 января 2021, 08:45
|
05 января 2021, 21:25
|
04 января 2021, 03:15
|
05 января 2021, 10:25
|
06 января 2021, 18:30
|
06 января 2021, 13:00
|
04 января 2021, 09:40