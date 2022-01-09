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Вскрылась правда о "спасении" американцами афганского ребёнка: "Герои" бросили малыша умирать

09 января 2022, 14:30  •  141 • В мире
В нашумевшей истории со "спасением" американцами афганского малыша новый и довольно неприятный для США поворот. На самом деле ребёнка никто и не думал спасать: после пары эффектных кадров для СМИ "герои" просто оставили малыша умирать в одиночку.
В августе весь мир с восхищением наблюдал чуть ли не в прямом эфире, как доблестные американские морпехи принимают на руки маленького афганского мальчика в аэропорту Кабула. Эти кадры тут же окрестили спасением ребёнка - его родные должны были эвакуироваться, но в аэропорту их оттеснили от входа, и, испугавшись, они решили передать "спасителям" хотя бы младшего сына.
Позже им всё же удалось попасть на военный борт и отбыть в США, но малыша и след простыл. Несколько месяцев убитые горем родители пытались разыскать сына, но безуспешно.
На самом деле, как оказалось, ребёнка никто не спасал. Доблестные солдаты просто оставили малыша в аэропорту, где его случайно нашёл кабульский таксист: мальчик валялся в полном одиночестве прямо на земле и плакал. О том, как развивались события дальше, узнали репортёры агентства Reuters.
Таксист выходил ребёнка и принял его в свою семью. Однако благодаря журналистам об этой истории стало известно всему Афганистану, и вскоре за мальчиком приехал его дед. Таксист оказался не промах и потребовал в обмен на малыша эвакуацию в Штаты или хотя бы крупную сумму денег. С трудом, но нужную сумму старик наскрёб (интересно, что в выкупе ему помогли талибы*), но теперь перед ним стоит другая задача: отправить ребёнка к его папе и маме за океан.
*Талибы, "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.

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