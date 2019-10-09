Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Фонд борьбы с коррупцией внесли в список НКО-иноагентов
Депутат Рады обнародовал доказательства давления США на Украину
Сельские «наркобароны»: как деревенских жителей судят за мак на огородах
"Ленин, это не мы, это МВФ": Мадуро ответил на обвинения президента Эк...
Главная / Политика

Всколыхнет весь Ближний Восток? Действия США в Сирии полны противоречий - Лавров

09 октября 2019, 15:24  •  56 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров усомнился в том, что США выведут войска из Сирии. Министр отметил, что "американские действия в САР полны противоречий". Не исключено, что политика Вашингтона приведет к тому, что всколыхнется уже весь Ближний Восток.
Способен ли Вашингтон сдержать слово и вывести-таки свои войска из Сирии? Глава МИД России Сергей Лавров усомнился в этом. Российский дипломат отметил, что даже затрудняется сказать, "что не так с американскими действиями в САР".
"Но то, что они полны противоречий и отражают недоговороспособность наших американских коллег, - это для меня уже является установленным фактом", - подчеркнул министр во время пресс-конференции по итогам переговоров с казахским коллегой Мухтаром Тлеуберди.
Не исключено, что политика Вашингтона и вовсе приведет к тому, что всколыхнется уже весь Ближний Восток.
Лавров напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп уже делал заявления о выводе американского военного контингента из Сирии. Но все это "спускалось на тормозах" уже реальными исполнителями, отметил министр. Он не исключил того, что сейчас происходит схожая ситуация.
"Американцы должны понимать, что те процессы, которые при их участии на северо-востоке Сирии развернулись за последние пару-тройку лет, являются прямым нарушением требований резолюции Совета безопасности об уважении территориальной целостности и суверенитета САР", - цитирует РИА Новости Лаврова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
08 октября 2019, 23:09
"Голодовку опять объяви": Подписчики Соболь подсказали ей способ избежать новых исков МВД
09 октября 2019, 15:24
Всколыхнет весь Ближний Восток? Действия США в Сирии полны противоречий - Лавров
08 октября 2019, 23:09
Дурачил Москву. Хотел ли Трамп на самом деле «поладить» с Россией?
09 октября 2019, 05:39
"Только дискредитирует власть": Закон о блокировке электронной почты и мессенджеров назвали нереализуемым
09 октября 2019, 02:24
Разговор по средствам: в ГД попросят у Орешкина 4,5 млрд на лекарства
08 октября 2019, 16:39
"Президент Белоруссии может пойти в лес за грибами и не вернуться": Политолог из США заявил о захвате Путиным Белоруссии
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 октября 2019, 02:24
Отважный грызун дал отпор: Видео борьбы за жизнь покоряет соцсети
09 октября 2019, 05:39
России не нужны "старые корыта", Украине тоже - Госдума о задержанных в Кер...
09 октября 2019, 02:24
"Прочистились мозги сразу": В Twitter объяснили, почему экс-посол США в Рос...
09 октября 2019, 03:54
Мариуполь и Славянск живут, как в осаде, и ведут тихую партизанскую войну
09 октября 2019, 02:24
"Прыгает в шоке": Львенок, напугавший маму, стал звездой Сети
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 октября 2019, 04:40
Ошибка Михаила Добкина
03 октября 2019, 09:39
Ирина Лимаенко: «Украинские снайперы стреляли по кабине, давали понять — мол, уходите»
07 октября 2019, 07:54
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
03 октября 2019, 12:54
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении
08 октября 2019, 01:54
Владимир Соловьев - про зарплату, дом в Италии, обвинения в пропаганде и скандалы с Гребенщиковым, Дудем, Ургантом
04 октября 2019, 05:24
Лукашенко наплевал на обязательства перед Россией (Руслан Осташко)
05 октября 2019, 22:12
"У порядочных людей меньше шансов на успех". Честная беседа с Олегом Царёвым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.