Всколыхнет весь Ближний Восток? Действия США в Сирии полны противоречий - Лавров

Способен ли Вашингтон сдержать слово и вывести-таки свои войска из Сирии? Глава МИД России Сергей Лавров усомнился в этом. Российский дипломат отметил, что даже затрудняется сказать, "что не так с американскими действиями в САР".

"Но то, что они полны противоречий и отражают недоговороспособность наших американских коллег, - это для меня уже является установленным фактом", - подчеркнул министр во время пресс-конференции по итогам переговоров с казахским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

Не исключено, что политика Вашингтона и вовсе приведет к тому, что всколыхнется уже весь Ближний Восток.

Лавров напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп уже делал заявления о выводе американского военного контингента из Сирии. Но все это "спускалось на тормозах" уже реальными исполнителями, отметил министр. Он не исключил того, что сейчас происходит схожая ситуация.

"Американцы должны понимать, что те процессы, которые при их участии на северо-востоке Сирии развернулись за последние пару-тройку лет, являются прямым нарушением требований резолюции Совета безопасности об уважении территориальной целостности и суверенитета САР", - цитирует РИА Новости Лаврова.