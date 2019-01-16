В сирийском Идлибе похищения людей поставлены на поток: Боевики наживаются на состоятельных местных жителях

Основной целью для идлибских похитителей стали зажиточные сирийские горожане, врачи и инженеры. При этом у связанных с группировкой "Хайат Тахрир Аш-Шам"* исламистов такой вид "бизнеса" поставлен на поток - суммы за выкуп, как правило, очень внушительные, сообщает канал, специализирующейся на ситуации в Сирии.

Канал Directorate 4, специализирующийся на событиях в горячих точках, опубликовал материал о зафиксированных в последнее время многочисленных похищениях боевиками богатых местных жителей в сирийской провинции Идлиб.

Так, накануне в Сеть попали переговоры между двумя боевиками из "Хайат Тахрир Аш-Шам" (ХТШ), они обсуждали инцидент во время похищения одного из богатых жителей города Саракиб.

Во время попытки похищения сотрудника обменного валютного пункта возникла потасовка, и джихадисты начали беспорядочно отстреливаться. В результате они убили женщину и ранили её ребёнка. При этом на обнародованной записи полевой командир Абу Ахмад Халь предлагает через своё пропагандистское медиа объявить виновными в убийстве женщины идлибскую ячейку "Исламского государства"**.

Предыдущий громкий инцидент с похищением подростка ХТШ также пытались замять через подконтрольные им СМИ. Тогда в населенном пункте Курин юго-западнее города Идлиб неизвестные похитили 15-летнего Хамида Самира Базара - представителя одной из богатейших семей города. Во время похищения подросток начал оказывать активное сопротивление, и услышавшие его родственники организовали погоню за автомобилем злоумышленников, но тем удалось скрыться. На следующий день парень смог сам сбежать, он добрался до расположенных неподалеку ферм и рассказал местным о своем положении. После этого за подростком прибыли его родственники и городское ополчение для штурма здания, где содержался пленник. В результате ополченцы Курина захватили двух членов "Хайат Тахрир Аш-Шам", еще нескольким удалось сбежать.

После обыска строений был обнаружен еще один пленник по имени Анвар Бакур из города Харим, это приграничный с Турцией населенный пункт, всё в этой же провинции. Он также родом из очень состоятельной семьи. Более того, были обнаружены инструменты для пыток, боевики планировали рассылать родственникам пленных "кровавые видеозаписи", чтобы мотивировать их быстрее дать выкуп.

На допросе члена "Хайат Тахрир Аш-Шам", признались, что они похитили пожилого мужчину и требовали от родственников выкуп $70 тысяч.

Основная цель для похитителей - это зажиточные горожане, врачи и инженеры. У связанных с "Хайат Тахрир Аш-Шам" исламистов такой вид "бизнеса" поставлен на поток - суммы за выкуп, как правило, очень внушительные. При этом боевики всячески скрывают свою деятельность от других исламистских группировок или перекидывают ответственность на ИГ.

Жители Идлиба опасаются за свою жизнь с связи очередной опасностью, которая грозит им в регионе проживания.



*Запрещенная в России организация.

**Запрещенная в России организация.