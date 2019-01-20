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В Сирии взорвали крупнейшую автомагистраль страны "Южный обход"

20 января 2019, 11:54  •  205 • В мире
СМИ передают о взрыве под Дамаском. Подорвана крупнейшая автомагистраль страны, известная как "Южный обход".
В воскресенье утром сирийское государственное телевидение сообщило о взрыве в районе магистрали аль-Мотахалик аль-Джаноби к югу от Дамаска.
Журналисты сообщают о раненых, но пока неизвестно никаких деталей.
Аль-Мотахалик аль-Джаноби является одной из крупнейших автомагистралей Сирии и соединяет Дамаск с Восточной Гутой. Она также известна как "Южный обход".

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