В Сирии взорвали крупнейшую автомагистраль страны "Южный обход"

СМИ передают о взрыве под Дамаском. Подорвана крупнейшая автомагистраль страны, известная как "Южный обход".

В воскресенье утром сирийское государственное телевидение сообщило о взрыве в районе магистрали аль-Мотахалик аль-Джаноби к югу от Дамаска.

Журналисты сообщают о раненых, но пока неизвестно никаких деталей.

Аль-Мотахалик аль-Джаноби является одной из крупнейших автомагистралей Сирии и соединяет Дамаск с Восточной Гутой. Она также известна как "Южный обход".