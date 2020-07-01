Всезнающее око: наблюдатели увидели единичные нарушения на голосовании по Конституции

Нарушения законодательства на голосовании по Конституции носят единичный характер. Об этом «Известиям» рассказал руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) по общественному контролю за процессом волеизъявления Максим Григорьев . Больше обращений от наблюдателей поступает из-за несоблюдения процедур «золотого стандарта», а они даже более жесткие, чем законодательство . К примеру, речь идет о «непрезентабельном» виде придомовых участков и отказе голосующих использовать средства индивидуальной защиты. Секретарь Общественной палаты Лидия Михеева сообщила «Известиям», что на горячую линию поступило порядка 200 сообщений и вопросов, которые оперативно решаются. Активно отслеживаются и интернет-фейки о голосовании. По данным ЦИК, явка на 30 июня составила более 45%.

Жесткий стандарт

Наблюдатели активно мониторят происходящее на участках и оперативно сообщают обо всех возникающих проблемах. При этом нарушения носят единичный характер, сообщил «Известиям» Максим Григорьев. Однако он отметил, что от наблюдателей поступают сообщения о несоблюдении требований «золотого стандарта».

— Он даже более строгий, чем законодательство. Например, несоответствием считается ситуация, когда информационный стенд с данными по Конституции стоит не в начале участка. Или, например, кто-то из голосующих прошел и отказался получить средства индивидуальной защиты , — рассказал руководитель рабочей группы ОП.

Также в перечень несоответствий «стандарту» входит, к примеру, ситуация, когда придомовая территория носит не очень презентабельный характер . При этом Максим Григорьев подчеркнул, что многие нарушения «смываются» огромным потоком фейков, который идет в социальных сетях.

В рабочей группе палаты по мониторингу избирательных прав граждан отмечают, что речи о серьезных нарушениях не идет, да и неисполнение требований «золотого стандарта» незначительно.

Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Барнауле Фото: РИА Новости/Андрей Каспришин

«Золотой стандарт» предусматривает обязательную дезинфекцию помещений, температурный контроль, социальное дистанцирование и ряд других мер, направленных на обеспечение безопасности граждан.

— По состоянию на вечер 30 июня через волонтерский колл-центр была осуществлена связь с почти 20 тыс. наблюдателей во всех регионах . Всего зафиксировано более 140 сообщений о несоблюдении пунктов «золотого стандарта», — сообщили «Известиям» в ситуационном центре Общественной палаты.

В ОП также отметили, что на горячую линию палаты поступило свыше 200 сообщений и вопросов. На данный момент по каждому из них ведется работа , рассказала «Известиям» секретарь ОП Лидия Михеева.

— Стоит отметить, что на все сообщения, поступившие за период проведения голосования, наблюдатели очень оперативно реагируют на местах. На сегодня получены материалы из ряда регионов, подтверждающие устранение несоответствий, — рассказала Лидия Михеева.

Секретарь ОП также отметила, что в региональных палатах сформированы свои ситуационные центры, которые четко реагируют на все сообщения.

По данным ЦИК на утро 30 июня, явка составила более 45%, включая электронное дистанционное голосование.

Фейковая история

Общественная палата также отслеживает интернет-фейки о голосовании . Первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич рассказал «Известиям», что большинство сообщений о нарушениях не имеют под собой почвы .

— Отчеты общественных наблюдателей с мест голосования свидетельствуют об одном: сообщения о нарушениях вообще не подтверждаются. Например, один «активист» опубликовал видео, на котором он якобы голосует по поправкам в Основной закон, не предоставляя паспортные данные. Граждане обратили на это внимание, и герою пришлось признаться, что видео было постановкой . Парень решил словить хайп, — сообщил специалист.

Общественная палата мониторит недостоверную информацию о голосовании совместно с Лигой безопасного интернета. Член ОП и директор лиги Екатерина Мизулина сообщила «Известиям», что количество фейков начало существенно расти с первого дня голосования.

— Мы видим, что они распространяются особенно активно с 25 июня. Сам мониторинг мы начали 5 июня, но пиковая активность пришлась на первый день голосования. Уже тогда наши ребята обнаружили порядка 1,5 тыс. фейков. Это не предельное количество, их намного больше. Это то, что мы физически успеваем обработать , получить опровержение и отправить жалобы, — рассказала Екатерина Мизулина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Она также сообщила, что волонтеры в ежедневном режиме мониторят социальные сети, чаты, различные паблики и группы. Люди и сами обращаются с просьбой проверить, как им кажется, недостоверную информацию, отметила специалист.

— Если говорить о характере распространения, есть очень четкие признаки того, что это делается специально. За несколько минут может появиться несколько тысяч фейков. Не может одновременно обычный пользователь распространить такое количество сообщений , — отметила директор Лиги безопасного интернета.