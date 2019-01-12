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В Сети появилось видео с места гибели трёх человек под колёсами двухэтажного автобуса в Канаде

12 января 2019, 10:09  •  112 • В мире
Global News выложил видеокадры с места трагедии в Оттаве. Двухэтажный автобус наехал на остановку общественного транспорта, где задавил насмерть трёх людей.
Водитель двухэтажный автобуса не справился с управлением, и автотранспорт наехал на остановку в канадской столице Оттаве. В результате ДТП погибли три человека, более 20 получили ранения различной тяжести.
Трагедия произошла на транспортном узле Уэстборо в 16:00 по местному времени (в 00:00 по мск).
По факту ДТП началось расследование. Женщина, водитель автобуса, задержана для предварительного допроса. Движение транспорта частично перекрыто.
Global News выложил видео на котором работают полицейские и другие службы для ликвидации аварии и расследования.
#Multipleinjuries after bus crash at #Ottawatransitstation https://t.co/ZxWXTSjUBd #BREAKING #ottnews #ottawa #Buscrash #accident #Westborostation #Westboro #Injury #Death #Canada
— Sandeep Shenoy (@hitech_guru) 11 января 2019 г.

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