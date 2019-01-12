В Сети появилось видео с места гибели трёх человек под колёсами двухэтажного автобуса в Канаде

Global News выложил видеокадры с места трагедии в Оттаве. Двухэтажный автобус наехал на остановку общественного транспорта, где задавил насмерть трёх людей.

Водитель двухэтажный автобуса не справился с управлением, и автотранспорт наехал на остановку в канадской столице Оттаве. В результате ДТП погибли три человека, более 20 получили ранения различной тяжести.

Трагедия произошла на транспортном узле Уэстборо в 16:00 по местному времени (в 00:00 по мск).

По факту ДТП началось расследование. Женщина, водитель автобуса, задержана для предварительного допроса. Движение транспорта частично перекрыто.

Global News выложил видео на котором работают полицейские и другие службы для ликвидации аварии и расследования.