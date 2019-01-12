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В Сети появилось видео ракетной атаки в столице Сирии
12 января 2019, 03:39 • 44 • В мире
Alikhbaria. Sy ведёт прямой эфир и делится видеороликами очевидцев ракетной атаки в столице арабского государства.
Силы противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики отражают ракетную атаку над западными районами Дамаска, сообщает телеканал Syria TV.
Alikhbaria. Sy ведёт прямую трасляцию происходящего на своей странице в Facebook.
Очевидцы выкладывают в Сеть видео с поражением ракет силами сирийских ПВО.
Ранее сообщалось, что жители Ливана перед ракетной атакой в Дамаске видели самолёты ВВС Израиля.
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