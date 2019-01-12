Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Немцы не любят российских туристов на курортах за то же самое, за что не любят и...
"Обвинят Путина, но выиграют демократы": хакеры из "Темного власт...
Штурм офиса в центре Киева: Замешан кандидат-юморист на пост президента Украины
"Мы хотим, чтобы конгресс сделал свою работу" - Трамп откладывает введ...
Главная / В мире

В Сети появилось видео ракетной атаки в столице Сирии

12 января 2019, 03:39  •  44 • В мире
Alikhbaria. Sy ведёт прямой эфир и делится видеороликами очевидцев ракетной атаки в столице арабского государства.
Силы противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики отражают ракетную атаку над западными районами Дамаска, сообщает телеканал Syria TV.
Alikhbaria. Sy ведёт прямую трасляцию происходящего на своей странице в Facebook.
Очевидцы выкладывают в Сеть видео с поражением ракет силами сирийских ПВО.
Ранее сообщалось, что жители Ливана перед ракетной атакой в Дамаске видели самолёты ВВС Израиля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

44
Источник
Похожие новости
11 января 2019, 21:09
"Приходил подать сигнал России": Американский десантный корабль покинул Чёрное море
12 января 2019, 03:24
«Уйти, чтобы остаться»: коалиция во главе с США объявила о начале вывода войск из Сирии
11 января 2019, 21:09
Может ли Путин рассчитывать на Мадуро?
Загрузка...
12 января 2019, 03:39
В Сети появилось видео ракетной атаки в столице Сирии
11 января 2019, 21:09
Минобороны ФРГ извинилось перед министром за вынужденный полёт африканским самолётом
11 января 2019, 08:09
"Просто трата времени законодателей": В Конгрессе раскритиковали выступление Мнучина о снятии санкций с En+, "Русал" и "Евросибэнерго"
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
12 января 2019, 00:24
В Китае авиакомпании терпят миллионные убытки из-за брошенных в двигатель самолетов м...
12 января 2019, 00:24
"Мы-то готовы. А ты, Саша, готов?": В Сети ответили на предупреждение Лукаш...
12 января 2019, 00:09
Два в одном: в ГИБДД представили новые правила проведения экзамена на право управлени...
12 января 2019, 00:24
Немцы не любят российских туристов на курортах за то же самое, за что не любят их сам...
12 января 2019, 00:09
Новое имя для веры: зачем Киев собирается провести религиоведческую экспертизу устава...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 января 2019, 05:24
Генпрокурора Украины заметили вместе с "кондовым нацистом" Женей Карасем
10 января 2019, 12:39
Трамп возвращается в Сирию из-за "катастрофического результата" решения о выводе войск - Ash-Sharq Al-Awsat
06 января 2019, 00:54
«Своевременный и адекватный ответ»: как Россия укрепляет свою противовоздушную оборону
05 января 2019, 20:09
Украденные камни с Красной площади, вербовка курсантов и подарки военным: История шпиона Пола Уилана
10 января 2019, 02:54
Американские аналитики нашли объяснение "молчанию" России об С-500 "Прометей"
06 января 2019, 13:54
«Никто не думает о реальных последствиях»: что ждёт Украину после объявления автокефалии новой церкви
09 января 2019, 20:24
"Разорванный" на куски Т-72М1 нигерийской армии оставили на поле боя - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.