Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух ди...
Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в...
"Это не что иное, как летучий Чернобыль": США выставили России новый у...
Симоньян жёстко ответила "человеку Пашиняна": "Признайте Крым - п...
Главная / В России

«Всепогодность и большая дальность»: в чём достоинства малогабаритных радиолокаторов российской армии

25 июля 2020, 09:00  •  102 • В России
Горное мотострелковое соединение 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа получило компактную радиолокационную станцию (РЛС) 1Л122 «Гармонь», сообщает Минобороны РФ. Радар предназначен для обнаружения воздушных объектов и контроля обстановки в интересах зенитных батарей малой и средней дальности. Помимо «Гармони», в Вооружённые силы России поставляются другие портативные РЛС, позволяющие эффективно мониторить обстановку в радиусе десятков километров. По мнению аналитиков, небольшие отечественные радары выполнены на основе передовых технологий и являются незаменимыми средствами разведки в труднодоступных районах.
 
РЛС «Гармонь» на машине разведки и управления комплекса «Гибка-С» © АО «НПК «КБМ»
 

На вооружение подразделения ПВО горного мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (Тыва) поступила мобильная малогабаритная радиолокационная станция (РЛС) 1Л122 «Гармонь». Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа. Станция предназначена для обнаружения воздушных целей и контроля окружающего пространства в интересах зенитных ракетных батарей малой и средней дальности.

«Работающая станция («Гармонь». — RT) способна засекать воздушные цели на дальностях от 1 до 40 км на высоте до 10 км. Максимальная скорость обнаруживаемой цели ограничивается 700 м/с», — говорится на сайте Минобороны РФ.

«Гармонь» состоит из антенны, контейнера с приёмно-передающим оборудованием, опорно-поворотного устройства в виде треноги, наземного радиозапросчика, средств связи, аппаратуры для обработки информации, навигационного комплекса и пульта управления с монитором, на который выводится информация о воздушной обстановке.

Производитель «Гармони» — концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех». Станция может выпускаться в модификации для переноса военнослужащими и для установки на различные транспортные средства. В частности, данная РЛС интегрирована в новейший мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Гибка-С».

Масса портативного переносного варианта «Гармони» составляет не более 150 кг. Все агрегаты радиолокатора упакованы в специальные контейнеры для удобства их транспортировки и сборки на местности. Вес каждого контейнера не превышает 30 кг.

Как сообщает «Ростех», «Гармонь» монтируется и разбирается за пять минут силами расчета из трёх человек.

Станция способна фиксировать самые сложные воздушные объекты, включая дельтаплан или зависший в горах вертолёт. РЛС может одновременно обнаружить 31 цель в радиусе до 45 км.

В госкорпорации считают, что «Гармонь» — это незаменимый источник информации для обеспечения полётов на полевых и временных аэродромах. Составные элементы радара можно десантировать с борта летательного аппарата и легко доставить в любые труднодоступные районы. 

  • Станция «Гармонь»
  • © Министерство обороны РФ

В материалах Минобороны РФ также высоко оцениваются мобильность и скромные массогабаритные характеристики «Гармони». По мнению военных, данные качества позволяют осуществлять оперативную доставку РЛС «в пункты назначения, в том числе в условиях труднодоступной и горной местности».

По информации военного ведомства, «Гармонями» оснащены подразделения ВДВ, соединения Центрального военного округа, включая 201-ю российскую базу в Таджикистане. В 2014 году «Гармонь» привлекалась для мониторинга воздушной обстановки во время проведения Олимпийских игр в Сочи.

«В условиях отсутствия видимости»

 

Как считают эксперты, портативные РЛС зачастую безальтернативны для проведения радиолокационной разведки в труднодоступной местности, куда не может добраться транспорт и военная техника. Одной из самых успешных разработок отечественных инженеров аналитики назвали станцию 1Л227 «Соболятник», созданную в стенах ПАО «НПО «Стрела» (Тула).

Многофункциональный радиолокатор способен обнаруживать низколетящие беспилотники, одиночные и групповые наземные объекты, надводные платформы противника, а также корректировать огонь артиллерии и миномётов.

«Соболятник» может одновременно автоматически сопровождать до 20 целей и обнаруживать малоразмерные объекты на расстоянии в несколько десятков километров. 

«Носимая станция объединяет в себе практически все возможности современных радиолокаторов, несмотря на предельно малые габариты и вес всего в 36 кг. Время развёртывания станции не превышает двух минут... 30-метровый кабель «Соболятника», соединяющий монитор с антенной, минимизирует возможности поражения его оператора в случае попытки противника уничтожить комплекс», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Самым миниатюрным детищем тульских инженеров является радар ближней разведки «Фара-ВР» массой 12 кг. Данное устройство способно автоматически обнаруживать подвижные цели в радиусе 10 км и передавать их координаты средствам поражения. В частности, станция сопрягается с пулемётами Калашникова (ПКМСН), «Печенег», «Корд», станковыми гранатомётами АГС-17 и АГС-30.

Генеральный директор «Стрелы» Вячеслав Чапкин в своей статье для журнала «Воздушно-космический рубеж» отметил, что «Фара-ВР» незаменима «при ведении боевых действий в условиях отсутствия оптической видимости».

По мнению руководителя предприятия, малогабаритная станция объединяет в себе «практически все возможности современных радиолокаторов».

При этом, как заявил Чапкин, «Фара-ВР» обеспечивает «высокую скрытность работы от средств радиоэлектронного противодействия противника, так как её излучаемая мощность меньше, чем у сотового телефона».

Ещё одной уникальной разработкой тульских конструкторов является РЛС артиллерийской разведки «Аистёнок». Это первая в мире переносная многофункциональная радиолокационная станция обнаружения огневых позиций стреляющих миномётов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

  • РЛС артиллерийской разведки «Аистёнок»
  • © Рособоронэкспорт

Масса «Аистёнка» составляет 135 кг, дальность обнаружения огневых позиций миномётов — 5 км, движущихся целей — до 20 км, численность боевого расчёта — 3 человека, время перевода в боевое положение — 5 минут.

«Автоматика комплекса («Аистёнок». — RT) способна рассчитать параметры полёта артиллерийского боеприпаса калибра от 81 до 120 мм и определить точку старта либо место падения снаряда. Также система может использоваться для контроля стрельбы артиллерийских орудий калибра от 122 до 152 мм. В таком режиме радиолокационная станция засекает разрывы снарядов и вычисляет их местоположение», — говорится на сайте Минобороны РФ.

В свою очередь, в материалах «Рособоронэкспорта» отмечается безопасность эксплуатации «Аистёнка», наличие в нём современной элементной базы, а также возможность осуществления разведки в любое время суток и при отсутствии видимости вследствие неблагоприятных погодных условий (туман, дождь, метель, запыление или задымление).

«На уровне передовых стран мира»

Владимир Путин спросил Михаила Мишустина, куда можно поехать в отпуск

Эксперты считают, что отечественные малогабаритные радиолокационные станции успешно совершенствуются в направлении миниатюризации, увеличения дальности действия и повышения уровня помехоустойчивости.

Переносные радары практически незаметны на местности и потребляют меньше электроэнергии, чем более крупные образцы. Кроме того, военнослужащие, оснащённые малогабаритными РЛС, способны оперативно менять дислокацию, избегая огневого поражения со стороны неприятеля.

«Особое значение портативные радиолокационные станции имеют в горной местности, где не всегда есть возможность перебросить вооружение с помощью транспортных средств. Конечно, такие радары намного легче доставлять в труднодоступные районы», — пояснил в беседе с RT эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что современные отечественные переносные станции наземной разведки по сравнению с советскими аналогами уменьшились по габаритам примерно в два раза, а по массе — в три. В комментарии RT эксперт подчеркнул, что такой прогресс стал возможен прежде всего благодаря появлению новой микроэлектроники.

«Преимущества таких РЛС перед оптическими средствами разведки заключаются в их всепогодности и большей дальности. Да, радиолучи не могут огибать земную поверхность, но на тактическом уровне имеющихся возможностей портативных радаров вполне достаточно, чтобы вскрывать объекты противника и давать целеуказание средствам поражения. В целом развитие российских средств технической разведки находится на уровне передовых стран мира», — подытожил Мураховский.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



102
Источник
Похожие новости
24 июля 2020, 18:30
Керченский завод спустил на воду малый ракетный корабль
24 июля 2020, 15:30
«Еще не все задачи решены»: Геннадий Онищенко приехал в воюющий Донбасс обсуждать вопросы по интеграции
24 июля 2020, 13:30
«Я - русский. И говорить это не стыдно». В Госдуме объяснили, зачем в паспорт России возвращать графу «национальность»
25 июля 2020, 07:30
Новый митинг в Хабаровске: Семечки для голубей и «10 человек в секунду»
24 июля 2020, 16:30
Владимир Путин спросил Михаила Мишустина, куда можно поехать в отпуск
24 июля 2020, 17:00
Три страны на первом этапе: Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 июля 2020, 00:05
"Настоящая цель вакцинации": Одной фразы Медведева хватило, чтобы саботиров...
25 июля 2020, 00:05
Соратник Порошенко хочет сдаться следствию: Он рассказал правду о Майдане
25 июля 2020, 00:05
"Русский стиль", "Это безумие!": Иностранцев поразил полёт "...
25 июля 2020, 02:05
"Хабаровск - это Украина": Соловьёв показал, как украинцы требуют вернуть и...
25 июля 2020, 07:05
Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я трупешн...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 июля 2020, 00:00
"Сразу 200-й, никаких криков": Экшен-камера убитого в Донбассе наёмника дала наводку о взрыве
22 июля 2020, 07:00
Луцкий террорист показал двуличность Зеленского. Скабеева указала на нестыковку
20 июля 2020, 04:00
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
19 июля 2020, 02:00
Азербайджанцы устроили "абрикосовую войну" армянам в Москве
21 июля 2020, 03:00
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигархам
23 июля 2020, 00:05
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух диаспор, и это уже не шутки
20 июля 2020, 01:00
От Украины требуют отказаться от советской энергоинфраструктуры
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.