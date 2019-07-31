Всеобщий доступ: президент поручил сделать диспансеризацию реальной

Диспансеризация граждан должна быть реальной и доступной для населения даже в отдаленных районах страны. Об этом на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области заявил президент Владимир Путин. Для этого необходимо использовать мобильные медицинские комплексы, подчеркнул глава государства. Требование президента было адресовано не только Валерию Лимаренко, но и главам других регионов с невысокой численностью населения, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Обитаемый остров

Сегодня Сахалинская область становится динамично развивающимся регионом с перспективами роста экономики, доложил президенту Валерий Лимаренко.

— Динамика валового регионального продукта — 5,9% в год, темп. Динамика промышленного производства — 6,4%, — рассказал он. — Что касается добычи нефти, за последние два года рост 11%, газа — 8,3%, и добычи угля — 41,5% (фактически 20% в год).

При этом из-за того, что Сахалин исторически осваивался вахтовым методом, есть и проблемы, добавил врио губернатора. Одна из них — обеспеченность жильем и большое число аварийных зданий. Одной из причин этого, по словам Валерия Лимаренко, стали последствия произошедшего в 1995 году землетрясения в Нефтегорске и Охе.

— Для того чтобы решить эту проблему, мы приняли решение увеличить объемы жилищного строительства вдвое. В 2019 году уже увеличили финансирование в два раза, за первое полугодие — на 20% рост объема строительства, — подчеркнул он. — Считаем, что за ближайшие два года мы нарастим с 250 тыс. кв. м до 500 тыс. кв. м, для этого есть все возможности: рыночные механизмы развиты, строители есть и есть необходимые возможности для того, чтобы решить эту задачу принципиально.

Еще одна проблема связана с небольшой — всего на 14% — обеспеченностью населения «голубым топливом», отметил врио губернатора.

— Надо сказать, что это вызывает социальное напряжение, поскольку сами добываем газ и не имеем этого газа, — сказал он. — С Миллером Алексеем Борисовичем принципиально этот вопрос решили, еще в январе-феврале работали с командой. Есть реальный план, реальные действия. И уже в этом году сдается часть объектов, которая позволяет к высокой части подключать низкую часть и раздавать газ населению.

Также Валерий Лимаренко обратился к главе государства с просьбой дать региональной автодороге от Южно-Сахалинска и до Охи статус федеральной. По его словам, в профильных ведомствах объясняют невозможность такого перевода тем, что федеральные трассы должны вести из области в область.

— А как она может вести в область, когда мы живем на островах? — заметил врио губернатора. — Это единственный регион, который островной.

В целом, говоря о ситуации с муниципальными трассами в области, Валерий Лимаренко рассказал, что только треть из них имеет твердое покрытие.

— Когда в национальном проекте ставится задача привести дороги в порядок, нам, собственно говоря, дороги надо строить, а в порядок привести мы их сумеем, с этим проблем у нас нет, — добавил он.

Не за тридевять земель

Отдельно глава Сахалинской области остановился на развитии здравоохранения в регионе. Не самые благополучные показатели в этой сфере он связал с тем, что люди были недообследованы и вовремя не обращали внимания на здоровье, не было системы раннего обнаружения заболеваний.

— Мы принципиально приняли решение о том, что нужна стопроцентная диспансеризация, это вопрос дисциплины, и у нас есть и политическая воля, и оборудование для решения этой задачи, — рассказал Валерий Лимаренко.

— Вы последите, чтобы эта диспансеризация, о которой вы сказали, которая, безусловно, нужна, чтобы она была реальной, чтобы людей не гоняли за тридевять земель на эту диспансеризацию, потому что не поедут просто, и всё, — поручил президент.

Владимир Путин также поинтересовался состоянием первичного звена в здравоохранении и зарплатами медработников в регионе.

— В будущем году, в первой половине года, мы должны закрыть кадровую проблему принципиально, — доложил врио губернатора. — То есть фактически мы вместе с населением, правительством, муниципалитетами делаем большую реформу в области здравоохранения. Люди это чувствуют, знают.

Заявление Владимира Путина о необходимости доступной диспансеризации адресовано не только Валерию Лимаренко, но и другим главам регионов с относительно невысокой численностью населения и большой его долей, занятой по вахтовому принципу, уверен генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

— Президент требует гарантировать профессиональное обследование любому гражданину, где бы он ни находился, — добавил он.

Тема здоровья входит в тройку главных проблем в любом регионе, актуальна она и для для Дальнего Востока, отметил в беседе с «Известиями» руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв. По его словам, всеобщая диспансеризация будет полезной, особенно если за диагностикой последует полноценная медицинская помощь всем, у кого выявлены проблемы со здоровьем.