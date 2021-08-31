Всеобщее око: кто сможет следить за видеотрансляцией выборов

Новая система видеонаблюдения за выборами позволит обеспечить квалифицированный и тотальный контроль голосования, отметили в Центризбиркоме . Этот вопрос стал одним из ключевых на заседании ЦИК 30 августа. Там также напомнили о том, что будет охвачено до 98% избирателей и 96% участков, а всего для наблюдения создадут около 55 тыс. аккаунтов . Соответствующие центры полностью подготовят к 15 сентября, пообещали в «Ростелекоме». В Общественной палате «Известиям» рассказали о том, что новая система позволит сократить количество фейков о выборах и предоставить возможность осуществлять контроль всем заинтересованным лицам.

Новая система

Представительство на заседании ЦИК в понедельник было внушительным: помимо делегатов от партий, комиссию посетили представители Минцифры, «Ростелекома», СПЧ, Общественной палаты и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Справка «Известий» В июле в Центризбиркоме сообщили об изменении системы трансляции процесса голосования. Записи с участков станут доступны только на служебном портале. Смотреть за ходом голосования будут все политические партии, их региональные отделения и кандидаты в одномандатных округах, избирательные комиссии, а также центры общественного наблюдения в субъектах, где участвовать может любой желающий, который прошел необходимое обучение. Также доступ к видеотрансляции получат уполномоченные по правам человека в федеральном центре и регионах и СПЧ при президенте РФ.

В ЦИК такой формат объяснили не только экономией средств. Глава комиссии Элла Памфилова отметила, что новый порядок позволит решить главную проблему — «обеспечение адресного, квалифицированного, предметного и тотального видеонаблюдения» .

Фото: ТАСС/Антон Вергун

— Мы предлагаем беспрецедентно масштабную по охвату систему: более 50 тыс. видеокамер плюс 6 тыс. устройств с онлайн-трансляцией и еще 36 тыс. устройств видеофиксации . В общей сложности видеонаблюдением охвачены 96% ТИК и УИК, где потенциально смогут проголосовать более 98% избирателей, — рассказала председатель ЦИК.

Она добавила, что участники видеонаблюдения в общей сложности получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу .

— Именно этот инструмент обеспечивает быстрое реагирование на нарушение, является превентивной мерой и позволяет разрешать споры, — отметила на заседании Татьяна Москалькова .

Она подчеркнула, что к российской системе есть большой интерес из-за рубежа. « В Москву и в регионы приедут омбудсмены восьми государств », — подчеркнула уполномоченный.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

В «Ростелекоме» пообещали, что к 15 сентября будут полностью готовы все центры видеонаблюдения . При этом само наличие видеофиксаторов существенно снижает число нарушений на выборах, отметил на заседании ЦИК зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Масштабный характер

Представители политических партий, в свою очередь, рассказали о стремлении закрыть наблюдателями максимально большое число избирательных участков. В «Единой России», в частности, отметили свою особую ответственность за контроль выборов.

— Мы направим 95 тыс. наблюдателей на все участки страны. 10 тыс. наших активистов будут контролировать их деятельность. Мы провели три этапа обучения , чтобы каждый наблюдатель имел квалификацию и грамотно мог подойти к своей работе, — отметил на заседании заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко.

Высокую оценку работе Центризбиркома в ходе своего выступления дал председатель координационного совета ОП по общественному наблюдению за голосованием Максим Григорьев .

— Мы констатируем, что система носит существенно более масштабный характер, чем это было раньше. Через общественные штабы и центры общественного наблюдения доступ получат практически все граждане России . В каждом регионе уже найдены площадки для размещения центров, там будут созданы условия для работы лиц с ограниченными возможностями здоровья, — перечислил достоинства новой системы общественник.

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Ранее глава ЦИК отмечала, что видеонаблюдения не будет только на специфических участках: в больницах и СИЗО. В ходе своих выступлений представители регионов рассказали об активной работе по организации центров общественного наблюдения.

В Общественной палате также сообщили «Известиям», что новый порядок позволит избежать роста фейков о выборах.

— Мы в ОП в этом году столкнулись с недостоверной информацией. Если предположить, что все три дня будет работать видеонаблюдение для всех желающих, то очевидна угроза со стороны недобросовестных людей. Они могут использовать эти видео для монтажа, склеек и создания разного рода сомнительных роликов для вбросов , — отметил глава рабочей группы ОП по противодействию распространению недостоверной информации Александр Малькевич.

Он добавил, что все участники избирательного процесса всё равно получат доступ к аккаунтам и никто не будет ущемлен . Сама система при этом не поменялась, трансформировался лишь порядок доступа к ней, отметил в разговоре с «Известиями» политолог Павел Данилин.

— Для кандидатов и общественных наблюдателей всё свободно. Обычные граждане на самом деле этим и не очень интересуются. Если ты очень активно хочешь наблюдать, аккредитуйся при Общественной палате региона и контролируй. Никаких проблем нет , — отметил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Из-за пандемии они будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Также в ЕДГ должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. В нескольких субъектах выборы будут проходить в том числе в дистанционном режиме.