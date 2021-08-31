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Всеобщее око: кто сможет следить за видеотрансляцией выборов
31 августа 2021, 04:05 • 40 • Политика
Новая система видеонаблюдения за выборами позволит обеспечить квалифицированный и тотальный контроль голосования, отметили в Центризбиркоме. Этот вопрос стал одним из ключевых на заседании ЦИК 30 августа. Там также напомнили о том, что будет охвачено до 98% избирателей и 96% участков, а всего для наблюдения создадут около 55 тыс. аккаунтов. Соответствующие центры полностью подготовят к 15 сентября, пообещали в «Ростелекоме». В Общественной палате «Известиям» рассказали о том, что новая система позволит сократить количество фейков о выборах и предоставить возможность осуществлять контроль всем заинтересованным лицам.
Новая система
Представительство на заседании ЦИК в понедельник было внушительным: помимо делегатов от партий, комиссию посетили представители Минцифры, «Ростелекома», СПЧ, Общественной палаты и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
В ЦИК такой формат объяснили не только экономией средств. Глава комиссии Элла Памфилова отметила, что новый порядок позволит решить главную проблему — «обеспечение адресного, квалифицированного, предметного и тотального видеонаблюдения».
Фото: ТАСС/Антон Вергун
— Мы предлагаем беспрецедентно масштабную по охвату систему: более 50 тыс. видеокамер плюс 6 тыс. устройств с онлайн-трансляцией и еще 36 тыс. устройств видеофиксации. В общей сложности видеонаблюдением охвачены 96% ТИК и УИК, где потенциально смогут проголосовать более 98% избирателей, — рассказала председатель ЦИК.
Она добавила, что участники видеонаблюдения в общей сложности получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу.
— Именно этот инструмент обеспечивает быстрое реагирование на нарушение, является превентивной мерой и позволяет разрешать споры, — отметила на заседании Татьяна Москалькова.
Она подчеркнула, что к российской системе есть большой интерес из-за рубежа. «В Москву и в регионы приедут омбудсмены восьми государств», — подчеркнула уполномоченный.
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
В «Ростелекоме» пообещали, что к 15 сентября будут полностью готовы все центры видеонаблюдения. При этом само наличие видеофиксаторов существенно снижает число нарушений на выборах, отметил на заседании ЦИК зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Масштабный характер
Представители политических партий, в свою очередь, рассказали о стремлении закрыть наблюдателями максимально большое число избирательных участков. В «Единой России», в частности, отметили свою особую ответственность за контроль выборов.
— Мы направим 95 тыс. наблюдателей на все участки страны. 10 тыс. наших активистов будут контролировать их деятельность. Мы провели три этапа обучения, чтобы каждый наблюдатель имел квалификацию и грамотно мог подойти к своей работе, — отметил на заседании заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко.
Высокую оценку работе Центризбиркома в ходе своего выступления дал председатель координационного совета ОП по общественному наблюдению за голосованием Максим Григорьев.
— Мы констатируем, что система носит существенно более масштабный характер, чем это было раньше. Через общественные штабы и центры общественного наблюдения доступ получат практически все граждане России. В каждом регионе уже найдены площадки для размещения центров, там будут созданы условия для работы лиц с ограниченными возможностями здоровья, — перечислил достоинства новой системы общественник.
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Ранее глава ЦИК отмечала, что видеонаблюдения не будет только на специфических участках: в больницах и СИЗО. В ходе своих выступлений представители регионов рассказали об активной работе по организации центров общественного наблюдения.
В Общественной палате также сообщили «Известиям», что новый порядок позволит избежать роста фейков о выборах.
— Мы в ОП в этом году столкнулись с недостоверной информацией. Если предположить, что все три дня будет работать видеонаблюдение для всех желающих, то очевидна угроза со стороны недобросовестных людей. Они могут использовать эти видео для монтажа, склеек и создания разного рода сомнительных роликов для вбросов, — отметил глава рабочей группы ОП по противодействию распространению недостоверной информации Александр Малькевич.
Он добавил, что все участники избирательного процесса всё равно получат доступ к аккаунтам и никто не будет ущемлен. Сама система при этом не поменялась, трансформировался лишь порядок доступа к ней, отметил в разговоре с «Известиями» политолог Павел Данилин.
— Для кандидатов и общественных наблюдателей всё свободно. Обычные граждане на самом деле этим и не очень интересуются. Если ты очень активно хочешь наблюдать, аккредитуйся при Общественной палате региона и контролируй. Никаких проблем нет, — отметил эксперт.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Из-за пандемии они будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Также в ЕДГ должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. В нескольких субъектах выборы будут проходить в том числе в дистанционном режиме.
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