Всеобщая занятость в СССР: благо или принудиловка? • 88 • Аналитика

Одним из главных отличий Советского Союза от стран «капиталистического лагеря» в социальной сфере было полное отсутствие в нем такой категории граждан, как безработные. СССР был воистину государством трудящихся — не на словах, а на деле. Имелись, правда (с определенного времени) в нем и так называемые тунеядцы, но с ними боролись решительно и непримиримо. Неужели и вправду работа находилась для всех и каждого? И так ли это было хорошо для советских людей?





Безработица досталась молодой Стране Советов не только как одна из частей наследства от того самого «старого мира», который ее создатели поклялись разрушить «до основанья». Это социальное зло было неизбежным следствием крушения существовавших ранее государственного аппарата и экономического уклада, гражданской войны и вызванной ею разрухи. Декрет «О биржах труда» был подписан главой СНК РСФСР Владимиром Лениным в самом начале 1918 года. В соответствии с этим решением повсеместно создавались государственные конторы, в которых граждане могли совершенно бесплатно встать на учет как безработные, получить соответствующее пособие (составлявшее шестую часть средней заработной платы) и, по крайней мере, в теории, рассчитывать на помощь в трудоустройстве.



Справедливости ради стоит отметить, что в Российской империи подобного рода учреждения имелись разве что в крупнейших промышленных центрах, да и то не во всех. В остальных же случаях за содействие в получении работы «частникам», оказывавшим соответствующие услуги, нужно было платить, и немало. Так или иначе, но в первоначальном виде начинание Ильича просуществовало до 1924 года. Как ни парадоксально, но с самым массовым спадом промышленного производства страна столкнулась в 1921-1923 годах. Вдобавок с фронтов Гражданской по домам потянулись бойцы и командиры, которых массово демобилизовали из РККА. В города стремились и крестьяне из полуразоренных сел, по привычке надеявшиеся найти там какую-никакую работу и пропитание.



К середине 20-х годов армия безработных в СССР доросла (по разным оценкам) до 10-15% всего трудоспособного населения, вплотную приблизившись, по утверждениям некоторых историков, к числу в 10 миллионов человек. Ситуация (особенно с учетом того, что значительную часть этой голодной и отчаявшейся толпы составляли вчерашние фронтовики) складывалась взрывоопасная. Государство было просто не в состоянии прокормить и обеспечить даже самой неквалифицированной работой эдакую прорву народа. Летом 1924 года пособия по безработице были отменены, а с учета на биржах массово (десятками и сотнями тысяч) начали снимать соискателей, не имевших трудового стажа и востребованных специальностей. Снижению социальной напряженности это, понятно не способствовало: в некоторых местах дело начало доходить до погромов бирж и избиений их сотрудников.



Чем все это могло закончиться, понятно. В сохранившихся докладных, составлявшихся по данному поводу сотрудниками ГУП НКВД, открытым текстом говорилось, что потенциальный «горючий материал» в лице множества безработных вовсю пытались использовать «антисоветские элементы», прежде всего недобитые кое-где анархисты. Все могло обернуться совсем скверно, но тут за дело взялся товарищ Сталин. Как всегда, когда он принимался решать те или иные глобальные проблемы, все устраивалось словно по мановению волшебной палочки. 13 марта 1930 года, выдав направление на трудоустройство последнему официальному советскому безработному, некоему слесарю Михаилу Шкунову, торжественно закрылась последняя в СССР, Московская биржа труда. Проблема перестала существовать как таковая.



Сегодня кое-кто пытается утверждать, что все это, конечно была «показуха» и победу над безработицей СССР одержал исключительно «на бумаге». Не сходится, господа… В 30-е годы в Советский Союз толпами рвались безработные аж из США. Сохранилась масса воспоминаний иностранцев об этом времени, в том числе и далеко не комплиментарных к Сталину, где все они с изумление признают: «Безработицы у большевиков нет»! С Иосифом Виссарионовичем очковтирательство не проходило. Для того чтобы реально обеспечить работой всех и каждого, были приняты кардинальные меры: от массового переобучения людей на востребованные в народном хозяйстве профессии до введения на предприятиях 7-часового рабочего дня и третьей смены, позволившего запустить предприятия в круглосуточном режиме.



Страна стремительно развивалась, строилась, шла к новым высотам, в конце концов, готовилась к войне. Рабочие руки и творческие умы были, что называется, нарасхват, и каждый мог найти себе дело по душе и по плечу. Людям, которые либо сами жили в разделенном сословно обществе, либо были первым-вторым поколением потомков выходцев из него, взмывшие сталинские «социальные лифты» представлялись настоящим подарком судьбы. В 12-й статье знаменитой сталинской Конституции 1936 года труд объявлялся обязанностью каждого гражданина СССР. Однако в статье 118 той же Конституции государство давало стопроцентную гарантию трудоустройства всем без исключения своим гражданам. Все было по-честному.



Неудивительно, что знаменитый указ «О борьбе с тунеядцами», который некоторые главою скорбные господа валят до кучи «сталинских репрессий», принят был в 1961 году – при Хрущеве. Кстати, в места, куда, как говорится, Макар телят не гонял, в соответствии с ним за последующих три года были сосланы 37 тысяч человек! Никита Сергеич… Светоч демократизма и милосердия, ага. Тогда же, кстати, в Уголовном кодексе появилась и соответствующая 209-я статья, по которой «за паразитический образ жизни» можно было получить как полгода-год исправительных работ, так и вполне реальный «срок» в два года. Это в страхе перед ней некоторые отечественные рок-звезды устраивались потом кочегарами и дворниками.



Загнивание советского строя, за которое «благодарить» надо все того же Хрущева, породило и тех, кто категорически не желал ни работать, ни жить по-советски. Сегодня, спустя почти три десятилетия после того, как в 1991 году в Лету канули и понятия «тунеядец», и всеобщая обязательная и обеспеченная занятость, можно долго спорить о том, чего в них было больше: тоталитарного зла или общественного блага. Однако непреложной истиной остается одно: с с 30-х годов и до самой гибели СССР угроза остаться без работы и лишиться средств к существованию действительно не стояла ни перед одним советским человеком. Одним из главных отличий Советского Союза от стран «капиталистического лагеря» в социальной сфере было полное отсутствие в нем такой категории граждан, как безработные. СССР был воистину государством трудящихся — не на словах, а на деле. Имелись, правда (с определенного времени) в нем и так называемые тунеядцы, но с ними боролись решительно и непримиримо. Неужели и вправду работа находилась для всех и каждого? И так ли это было хорошо для советских людей?Безработица досталась молодой Стране Советов не только как одна из частей наследства от того самого «старого мира», который ее создатели поклялись разрушить «до основанья». Это социальное зло было неизбежным следствием крушения существовавших ранее государственного аппарата и экономического уклада, гражданской войны и вызванной ею разрухи. Декрет «О биржах труда» был подписан главой СНК РСФСР Владимиром Лениным в самом начале 1918 года. В соответствии с этим решением повсеместно создавались государственные конторы, в которых граждане могли совершенно бесплатно встать на учет как безработные, получить соответствующее пособие (составлявшее шестую часть средней заработной платы) и, по крайней мере, в теории, рассчитывать на помощь в трудоустройстве.Справедливости ради стоит отметить, что в Российской империи подобного рода учреждения имелись разве что в крупнейших промышленных центрах, да и то не во всех. В остальных же случаях за содействие в получении работы «частникам», оказывавшим соответствующие услуги, нужно было платить, и немало. Так или иначе, но в первоначальном виде начинание Ильича просуществовало до 1924 года. Как ни парадоксально, но с самым массовым спадом промышленного производства страна столкнулась в 1921-1923 годах. Вдобавок с фронтов Гражданской по домам потянулись бойцы и командиры, которых массово демобилизовали из РККА. В города стремились и крестьяне из полуразоренных сел, по привычке надеявшиеся найти там какую-никакую работу и пропитание.К середине 20-х годов армия безработных в СССР доросла (по разным оценкам) до 10-15% всего трудоспособного населения, вплотную приблизившись, по утверждениям некоторых историков, к числу в 10 миллионов человек. Ситуация (особенно с учетом того, что значительную часть этой голодной и отчаявшейся толпы составляли вчерашние фронтовики) складывалась взрывоопасная. Государство было просто не в состоянии прокормить и обеспечить даже самой неквалифицированной работой эдакую прорву народа. Летом 1924 года пособия по безработице были отменены, а с учета на биржах массово (десятками и сотнями тысяч) начали снимать соискателей, не имевших трудового стажа и востребованных специальностей. Снижению социальной напряженности это, понятно не способствовало: в некоторых местах дело начало доходить до погромов бирж и избиений их сотрудников.Чем все это могло закончиться, понятно. В сохранившихся докладных, составлявшихся по данному поводу сотрудниками ГУП НКВД, открытым текстом говорилось, что потенциальный «горючий материал» в лице множества безработных вовсю пытались использовать «антисоветские элементы», прежде всего недобитые кое-где анархисты. Все могло обернуться совсем скверно, но тут за дело взялся товарищ Сталин. Как всегда, когда он принимался решать те или иные глобальные проблемы, все устраивалось словно по мановению волшебной палочки. 13 марта 1930 года, выдав направление на трудоустройство последнему официальному советскому безработному, некоему слесарю Михаилу Шкунову, торжественно закрылась последняя в СССР, Московская биржа труда. Проблема перестала существовать как таковая.Сегодня кое-кто пытается утверждать, что все это, конечно была «показуха» и победу над безработицей СССР одержал исключительно «на бумаге». Не сходится, господа… В 30-е годы в Советский Союз толпами рвались безработные аж из США. Сохранилась масса воспоминаний иностранцев об этом времени, в том числе и далеко не комплиментарных к Сталину, где все они с изумление признают: «Безработицы у большевиков нет»! С Иосифом Виссарионовичем очковтирательство не проходило. Для того чтобы реально обеспечить работой всех и каждого, были приняты кардинальные меры: от массового переобучения людей на востребованные в народном хозяйстве профессии до введения на предприятиях 7-часового рабочего дня и третьей смены, позволившего запустить предприятия в круглосуточном режиме.Страна стремительно развивалась, строилась, шла к новым высотам, в конце концов, готовилась к войне. Рабочие руки и творческие умы были, что называется, нарасхват, и каждый мог найти себе дело по душе и по плечу. Людям, которые либо сами жили в разделенном сословно обществе, либо были первым-вторым поколением потомков выходцев из него, взмывшие сталинские «социальные лифты» представлялись настоящим подарком судьбы. В 12-й статье знаменитой сталинской Конституции 1936 года труд объявлялся обязанностью каждого гражданина СССР. Однако в статье 118 той же Конституции государство давало стопроцентную гарантию трудоустройства всем без исключения своим гражданам. Все было по-честному.Неудивительно, что знаменитый указ «О борьбе с тунеядцами», который некоторые главою скорбные господа валят до кучи «сталинских репрессий», принят был в 1961 году – при Хрущеве. Кстати, в места, куда, как говорится, Макар телят не гонял, в соответствии с ним за последующих три года были сосланы 37 тысяч человек! Никита Сергеич… Светоч демократизма и милосердия, ага. Тогда же, кстати, в Уголовном кодексе появилась и соответствующая 209-я статья, по которой «за паразитический образ жизни» можно было получить как полгода-год исправительных работ, так и вполне реальный «срок» в два года. Это в страхе перед ней некоторые отечественные рок-звезды устраивались потом кочегарами и дворниками.Загнивание советского строя, за которое «благодарить» надо все того же Хрущева, породило и тех, кто категорически не желал ни работать, ни жить по-советски. Сегодня, спустя почти три десятилетия после того, как в 1991 году в Лету канули и понятия «тунеядец», и всеобщая обязательная и обеспеченная занятость, можно долго спорить о том, чего в них было больше: тоталитарного зла или общественного блага. Однако непреложной истиной остается одно: с с 30-х годов и до самой гибели СССР угроза остаться без работы и лишиться средств к существованию действительно не стояла ни перед одним советским человеком. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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