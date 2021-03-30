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Всеобщая радость: Президент Египта "пообщался" с российским судном в Суэцком канале

30 марта 2021, 21:00  •  165 • В мире
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси "пообщался" с российским судном в Суэцком канале. Это произошло во время пресс-конференции. Темой "беседы" стала всеобщая радость от разблокировки пути.
Пресс-конференция политика длилась почти 1,5 часа. Её провели на берегу Суэцкого канала в городе Исмаилия. Абделю Фаттаху ас-Сиси задавали вопрос о разблокировке водного пути, а также об операции по освобождению контейнеровоза Ever Given с мели.
После длительного простоя экипажи судов не могли скрыть эмоций от продолжения навигации. Они шли по руслу и громко гудели. В эти моменты президент Египта не мог говорить из-за шума. Когда гудок смолкал, политик продолжал речь.
Российское судно проходило по Суэцкому каналу в тот момент, когда пресс-конференция уже заканчивалась. Плавучая регазификационная платформа "Маршал Василевский" прерывала речь Абделя Фаттаха ас-Сиси на 10-15 секунд неоднократно. Это было дольше, чем у других судов. Политик был даже вынужден ответить.
"Да, мы тоже очень рады", - пошутил он.
Присутствовавшие на мероприятии люди шутку оценили и зааплодировали.
Напомним, контейнеровоз Ever Given сел на мель 23 марта. Это гигантское судно длиной 400 метров и грузоподъёмностью 224 тысячи тонн направлялось из Китая в Роттердам (Нидерланды). На 15-м километре Суэцкого канала контейнеровоз встал и больше не сдвинулся с места. С мели его смогли снять лишь спустя шесть дней.
Из-за инцидента прервался путь сотен судов, что привело к серьёзным убыткам. Сейчас навигация по Суэцкому каналу восстановлена и в обход прежних правил осуществляется в круглосуточном режиме.

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